Минское «Динамо» победило «Слован» 11.12.2017, 22:38

«Зубры» отправятся на перерыв на мажорной ноте.

Минское «Динамо» прервало четырехматчевую серию неудач, одолев в родных стенах «Слован» — 3:1, передает «Прессбол».

Все три шайбы на счету североамериканских легионеров: Марка-Андре Граньяни, Шарля Лингле и Джека Скилли.

«Динамо» Минск — «Слован» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Скилле — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Осипов, Павлович (А) — Ковыршин — Степанов; Лисовец — Хенкель, Лингле — Шарангович — Когалев; Китаров — Волков — Дрозд; Шинкевич, Буйницкий.

«Слован»: Штепанек (Седлачек); Серсен (А) — Месарош (К), Кашпар (А) — Геноуэй — Бухтеле; Баркер — Депре, Щербатов — Грнка — Скалицки; Ворачек — Шварни, Ревай — Бойчак — Микуш; Слобода — Садецки — Гецл; Бачик.

Следующий поединок «зубры» проведут после международной паузы, 19 декабря, в гостях у СКА.