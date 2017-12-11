«Налог на Google»: белорусов уведомили о подорожании зарубежных услуг 1 11.12.2017, 23:00

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C 1 января 2018 года в Беларуси начнут взимать НДС с поставщиков зарубежных электронных услуг.

Несложно догадаться, что так называемый «налог на Google» придется в конце концов погашать пользователям. Это подтвердило сообщение, которое Google сегодня разослала белорусам, передает «Онлайнер».

«В соответствии с новым белорусским законодательством о налогообложении таких электронных сервисов, как Google Play Музыка, с 1 января 2018 года Ваша подписка будет облагаться 20-процентным налогом. Эти изменения отразятся в следующей квитанции от Google Play», — говорится в сообщении.

В настоящее время подписка на сервис Google Play Музыка обходится белорусу в $4,99. С 1 января она увеличится на доллар.