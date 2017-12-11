Хакер из РФ признался во взломе серверов в США 11.12.2017, 23:16

Константин Козловский заявил о своей причастности к взлому серверов Демократической партии США по заказу ФСБ.

Хакер из Екатеринбурга Константин Козловский заявил о своей причастности к взлому серверов Демократической партии США по заказу ФСБ. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на издание The Bell.

Козловский является членом хакерской группировки Lurk. В России его обвиняют во взломе систем российских банков. Сейчас Козловский находится под стражей в следственном изоляторе "Московская тишина".

The Bell отмечает, что в августе Козловский дал показания в Московском городском суде. Тогда он сообщил, что выполнял задания под руководством сотрудников ФСБ. В частности, он якобы занимался взломом серверов Национального комитета Демократической партии США, переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также атаки на другие "очень серьезные военные предприятия США и прочие организации".

Впервые о своей причастности к взломам американских серверов Козловский рассказал еще в ноябре 2016 года. Тогда же он сообщил, что "поручения" ему давал некий сотрудник ФСБ по имени Илья. Позднее хакер пояснил, что это было майор ФСБ Дмитрий Докучаев. Докучаева арестовали в декабре 2016 года. Его обвиняют в государственной измене. По данным The Bell, узнать о Докучаеве Козловский мог из сообщений прессы.

Помимо Докучаева Козловский упоминает сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова. Стоянов проходит по одному делу с Докучаевым и тоже находится в следственном изоляторе.

Помимо прочего Козловский признается, что имел отношение к взлому серверов Всемирного антидопингового агентства (WADA). The Bell напоминает, что о хакерской атаке в WADA заявили в сентябре 2016 года. К тому моменту российский хакер уже несколько месяцев находился под стражей.

The Bell отмечает, что Козловский ходатайствовал об очной ставке с Докучаевым и писал обращения в ФСБ. Однако получил из спецслужбы ответ, что указанные сведения якобы не нашли подтверждения. Кроме того, хакер пытался связаться с посольствами США, Украины и Польши, а также с офисом Amnesty International и редакцией газеты The Guardian. Утверждается, что в этих обращениях руководство Федеральной службы исполнения наказаний Козловскому отказало.

По делу хакерской группировки Lurk сотрудники МВД и ФСБ в ходе совместной операции в 2016 году задержали около 50 человек. По версии спецслужб, злоумышленники в течение пяти лет похитили из российских банков около 1,7 миллиарда рублей. Рассмотрение дела по существу начнется в начале 2018 года.

По данным американских спецслужб, за прошлогодними атаками на сервера Демократической партии стояло Главное разведуправление Генштаба России (новое название – Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ). Имена хакеров не раскрывались. Согласно информации компании Crowdstrike, которая проводила расследование атак по заказу Демократической партии, хакеры, связанные с ФСБ, получили доступ к серверам еще в 2015 году.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает, что прибегала к помощи хакеров, чтобы обеспечить избрание президентом США Дональда Трампа.