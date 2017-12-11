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Игорь Криушенко: Постараемся пробиться на чемпионат Европы через Лигу наций

  • 11.12.2017, 23:25
Игорь Криушенко
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Наставник сборной Беларуси по футболу порассуждал о перспективах попадания команды на топ-турнир.

Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко порассуждал о перспективах попадания команды на топ-турнир.

- Опубликован календарь Лиги наций. Какой турнир будет для нас более важен: Лига наций или квалификация на чемпионат Европы?

- Думаю, разделять эти турниры будет неправильно. Просто нужно их выстроить в последовательности и постараться использовать шанс попасть на топ-турнир сначала в Лиге наций, а если не удастся - остается вариант через отбор. Оба турнира важны для нас как путь на европейский топ-турнир, — цитирует Криушенко football.by со ссылкой на программу «Спортклуб» на телеканале ОНТ.


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