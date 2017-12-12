Белый дом: США оставят войска в Сирии 1 12.12.2017, 7:35

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Главные задачи, связанные с переменами в этой стране, еще не решены.

Соединенные Штаты Америки пока не планируют выводить войск из Сирии. Об этом 11 декабря заявила пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс, сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее словам, "США продолжат продвигаться вперед и следить за тем, что делают все возможное, чтобы победить ИГИЛ на всех фронтах и, конечно же, чтобы защитить жизни американцев".

Сандерс отметила, что в Сирии сохраняется повышенный риск новых атак со стороны террористов.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США.

В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.

6 декабря 2017 года Путин, сославшись на информацию министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявил о полном разгроме ИГИЛ в Сирии. По словам президента РФ, завершилась антитеррористическая операция на западном и восточном берегах Евфрата.

В тот же день представитель министерства обороны США Эрик Пэхон отметил, что в Сирии осталось около 3 тыс. боевиков "Исламского государства", которые дислоцируются главным образом вдоль реки Евфрат к югу от города Дейр-эль-Цур. Он заверил, что ИГИЛ "не был полностью разгромлен или уничтожен в Сирии". В стране остаются около 2 тыс. американских военных.

11 декабря Путин во время посещения сирийской авиабазы Хмеймим сообщил, что принял решение о выводе из страны "значительной части российских войск".

Несмотря на это, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что военный конфликт в Сирии нельзя считать завершенным.