Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ на продавца 26 12.12.2017, 7:42

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Дмитрий Шахраев проходил практику в магазине в Серебрянке.

Лидер Республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко напомнил, что в 1992-1993 учился вместе с новым руководителем Службы безопасности Лукашенко Дмитрием Шахраевым. После одиннадцати классов они поступили в минское ПТУ №222 торговли на продавца продовольственных товаров, пишет nn.by.

«Был бешеный конкурс: десять человек на место. У нас в группе было всего четыре парня, остальные — девушки. Трое парней очень хорошо дружили, держались вместе. Среди них были я и Шахраев », — вспоминает Шумченко.

Дмитрий Шахраев. Скриншот из tvr.by

Шахраеву на сегодня около 42 лет, он минчанин. «Почему мы пошли учиться в ПТУ торговли? Развал СССР, карточная система. Мясник на этом фоне смотрелся очень блатной профессией. По крайней мере, всегда при мясе. Никакой политикой мы тогда не интересовались, были другие вопросы. Сегодня весело вспоминать те времена, как мы проходили практику в магазине в Серебрянке. Я стоял за прилавком, Дима разделывал мясо», — вспоминает Шумченко.

«Интересно, как жизнь поворачивается у людей. Вот мы одногруппники. Дима Шахраев стал руководителем Службы охраны Лукашенко. А я стал предпринимательским лидером, борюсь с этой властью. И самое интересное, что история на этом еще не закончилась, и все может повернуться как угодно», — рассуждает лидер «Перспективы».

Шумченко не знает, как складывалась судьба у Шахраева после ПТУ. «Он был очень спортивным парнем. Соответственного сложения. Этот было чудесное время. Мы вместе ездили на картошку, играли в баскетбол».