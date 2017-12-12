Николая Статкевича арестовали на границе 37 12.12.2017, 7:56

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Николай Статкевич

(обновляется) На политика надели наручники на погранпереходе Лоша между Беларусью и Литвой.

Лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича арестовали на границе. На политика надели наручники на погранпереходе Лоша между Беларусью и Литвой.

Об этом Charter97.org сообщила супруга политика Марина Адамович.

«Мы ехали на автомобиле в Литву через погранпереход Лоша. После проверки паспортов пограничники задержали Николая Статкевича, одели на него наручники, машину, которая принадлежит мне, отогнали на спецстоянку, а нас с Николаем поместили в какое-то подсобное помещение, где нас охраняет целый лейтенант.

Причин задержания не объясняют, видимо, ждут указаний высокого начальства из Минска. Свои фамилии пограничники отказались называть», - рассказала Марина Адамович.

Приблизительно через час после задержания политика освободили. «Сняли наручники, освободили машину, отпустили. Без объяснений и извинений», - написала Марина Адамович в «Фейсбуке».