Вслед за Россией в Беларуси могут подорожать легковые авто 15 12.12.2017, 8:12

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Цены могут подскочить на 17%.

О предложении Минпрома России увеличить утилизационный сбор с 2018 года 87-125%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание "Коммерсант". Если это произойдет, то розничные цены на новые легковые автомобили в России могут вырасти на 10-17%.

"Увеличение утилизационного сбора в РФ приведет к увеличению стоимость ввозимых в Беларусь автомобилей. Это касается автомобилей, которые ввозятся из-за пределов Таможенного союза и растормаживаются в Российской Федерации, и, наверняка, это скажется на автомобилях, производимых в РФ, в том случае, когда там идет уплата утиль сбора", — рассказал заместитель главы Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода, пишет сайт belaruspartisan.org.

Он напомнил, что 90% новых легковых автомобилей, которые продаются в Беларуси, попадают на рынок из РФ. Из них большая часть – это иномарки, которые собираются на российских заводах, и небольшой процент составляют автомобили, которые реэкспортируются через РФ. В этом случае утилизационный сбор уплачивается дважды.

"К примеру, мы являемся дилерами в Беларуси китайской марки, которая ввозится дистрибьютером из Китая в Россию. Там при таможенном оформлении уплачивается утилизационный сбор, а потом при поставке дилеру в Беларусь мы повторно уплачиваем утилизационный сбор в размере 495 рублей", — пояснил схему Варивода.

Белорусские дилеры вынуждены ввозить импортные авто через Россию, поскольку, согласно техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств" Таможенного союза, только одно юрлицо на территории союза имеет право проводить сертификацию транспортных средств.

"Нетрудно догадаться, что таким правом наделили импортеров РФ, потому что они более крупные", — пояснил замглавы БАА.

При этом он отметил, что, по его данным, в Беларуси повышать ставки утилизационного сбора с 1 января не планируется.