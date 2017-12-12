Взрыв в центре Нью-Йорка: что известно о нападавшем

Взрыв в центре Нью-Йорка: что известно о нападавшем7
- 12.12.2017, 8:20
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Уроженец Бангладеш приехал семь лет назад в гости к родственникам.
В понедельник в восточной части Манхэттена в Нью-Йорке смертник привел в действие самодельное взрывное устройство. Несколько человек получили ранения, сам подозреваемый получил ожоги и порезы. Власти назвали произошедшее терактом.
Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о нападавшем и его мотивах.
В полиции Нью-Йорка сообщили, что нападавший - 27-летний Акайед Улла - уроженец Бангладеш и проживал в Бруклине.
В США он приехал семь лет назад по визе F43. Согласно данным госдепартамента, такая виза выдается людям, братья или сестры которых являются американскими гражданами.
"Министерство внутренней безопасности подтвердило, что подозреваемый въехал в США в 2011 году, предъявив паспорт с семейной иммиграционной визой F43", - сказала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
По словам генерального инспектора полиции Бангладеш Шахидула Хока, Улла последний раз был в Бангладеш в сентябре.
По данным властей Бангладеш, в этой стране Акайед Улла не имел криминального прошлого.
Мотивы нападения
Взрыв прогремел в 7:30 утра в подземном переходе автобусного терминала Портового управления Нью-Йорка на 42-й улице между 7 и 8 авеню в восточной части Манхэттена.
На Улле, по данным полиции, было "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие".
По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости - легкие телесные повреждения.
Как сообщает New York Times, Улла вдохновился прошлогодней атакой на рождественскую ярмарку в Берлине, пытаясь "отомстить" США за удары по боевикам группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
По предварительным данным, сам нападавший не имел прямых связей с группировкой.
Серия нападений
Подозреваемый был доставлен в больницу Бельвью в нижней части Манхэттена. Это старейшая больница Нью-Йорка, где расположен городской диспетчерский пункт скорой помощи.
Это не первое нападение в Нью-Йорке за последние несколько недель.
В октябре 29-летний иммигрант из Узбекистана Сайфулло Саипов сбил на арендованном им в Нью-Джерси автофургоне несколько десятков людей в нижнем Манхэттене. Восемь из них погибли, 11 получили серьезные травмы.
Пикап, который вел Саипов, проехал по велосипедной дорожке манхэттенской улицы Уэст-стрит около полутора километров, наезжая на пешеходов и велосипедистов, и остановился, врезавшись в школьный автобус.