Взрыв в центре Нью-Йорка: что известно о нападавшем 7 12.12.2017, 8:20

3,036

Фото: AFP

Уроженец Бангладеш приехал семь лет назад в гости к родственникам.

В понедельник в восточной части Манхэттена в Нью-Йорке смертник привел в действие самодельное взрывное устройство. Несколько человек получили ранения, сам подозреваемый получил ожоги и порезы. Власти назвали произошедшее терактом.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о нападавшем и его мотивах.

В полиции Нью-Йорка сообщили, что нападавший - 27-летний Акайед Улла - уроженец Бангладеш и проживал в Бруклине.

В США он приехал семь лет назад по визе F43. Согласно данным госдепартамента, такая виза выдается людям, братья или сестры которых являются американскими гражданами.

"Министерство внутренней безопасности подтвердило, что подозреваемый въехал в США в 2011 году, предъявив паспорт с семейной иммиграционной визой F43", - сказала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Фото: EPA

По словам генерального инспектора полиции Бангладеш Шахидула Хока, Улла последний раз был в Бангладеш в сентябре.

По данным властей Бангладеш, в этой стране Акайед Улла не имел криминального прошлого.

Фото: EPA

Мотивы нападения

Взрыв прогремел в 7:30 утра в подземном переходе автобусного терминала Портового управления Нью-Йорка на 42-й улице между 7 и 8 авеню в восточной части Манхэттена.

На Улле, по данным полиции, было "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие".

По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости - легкие телесные повреждения.

Как сообщает New York Times, Улла вдохновился прошлогодней атакой на рождественскую ярмарку в Берлине, пытаясь "отомстить" США за удары по боевикам группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

По предварительным данным, сам нападавший не имел прямых связей с группировкой.

Серия нападений

Подозреваемый был доставлен в больницу Бельвью в нижней части Манхэттена. Это старейшая больница Нью-Йорка, где расположен городской диспетчерский пункт скорой помощи.

Это не первое нападение в Нью-Йорке за последние несколько недель.

В октябре 29-летний иммигрант из Узбекистана Сайфулло Саипов сбил на арендованном им в Нью-Джерси автофургоне несколько десятков людей в нижнем Манхэттене. Восемь из них погибли, 11 получили серьезные травмы.

Пикап, который вел Саипов, проехал по велосипедной дорожке манхэттенской улицы Уэст-стрит около полутора километров, наезжая на пешеходов и велосипедистов, и остановился, врезавшись в школьный автобус.