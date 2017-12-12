Илон Маск: 11 прогнозов о будущем человечества 3 12.12.2017, 8:28

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Илон Маск

Глава SpaceX и Tesla сделал смелые заявления о людях-киборгах и колонизации Марса.

Страх перед роботами-убийцами, надежда на чистую энергетику и амбициозные планы по освоению космоса — по этим чертам легко узнать популярного предпринимателя Илона Маска. На основе смелых заявлений главы SpaceX и Tesla издание Business Insider составило подборку 11 прогнозов о будущем, в которой отразились как тотальная автоматизация и развитие электротранспорта, так и ужасы искусственного интеллекта.

1. Все виды транспорта перейдут на электротягу.

Самолеты, корабли и все виды автомобильного транспорта рано или поздно станут электрическими, уверен Илон Маск. По мнению предпринимателя, рынок завоюют полноценные электромобили и электросуда, а не гибриды. Единственным исключением останутся ракеты.

2. Через 10 лет половину новых автомобилей в США составят электрокары.

Продажи электромобилей в США уже выросли на 88% и продолжают расти. Аналитики пока делают более осторожные прогнозы, чем Маск, и полагают, что только к 2050 доля электромобилей в Америке вырастет до 75%. А вот лидером рынка станет именно Tesla.

3. Через 20 лет автономность станет стандартом в автомобилях.

Автомобили без функции автопилотирования через 20 лет будут казаться таким же рудиментом, как повозки, запряженные лошадьми. По мнению Маска, ими будут пользоваться только из сентиментальных чувств. Причем стандартом станут не просто беспилотные функции, а системы полностью автономного вождения. Tesla уже готовится к будущему и разрабатывает «лучший в мире ИИ для робомобилей».

4. По мере распространения робомобилей миллионы людей могут остаться без работы.

Беспилотники изменят рынок труда, а роботы отвоюют себе еще одну нишу, в которой они превзошли человека.

5. Автоматизация потребует введения безусловного основного дохода.

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Из-за автоматизации государству придется ввести БОД в той или иной форме, уверен Маск. «Сомневаюсь, что останутся еще какие-нибудь варианты», — отметил он в интервью CNBC.

6. Человек отправится на Марс к 2025 году.

Илон Маск собирается отправить первых астронавтов к Красной планете уже в 2024 году. Пионеры Марса создадут условия для колонизации, и со временем планета станет комфортным местом для проживания. Прогноз Маска может сбыться и без участия SpaceX — недавно глава Boeing пообещал, что отправит человека на Марс раньше Маска.

7. ИИ станет опаснее ядерного оружия.

Северная Корея и ее эксперименты с запусками ракет ничто по сравнению с угрозой со стороны искусственного интеллекта, считает Илон Маск. По мнению предпринимателя, ИИ способен уничтожить всю цивилизацию.

8. ИИ станет причиной Третьей мировой войны.

Так как ИИ уже сравнялся по опасности с ядерным оружием, ничто не помешает машинному интеллекту спровоцировать мировую войну. Маск отмечал в Twitter, что государства будут добиваться превосходства в области искусственного интеллекта любой ценой.

9. Роботы-убийцы станут серьезной проблемой.

Глубинный машинный интеллект, способный к кооперации с себе подобными, может взяться за подрывную деятельность. Причем оружие и бомбы придут не сразу — сперва ИИ будет упражняться в искусстве создания фальшивых новостей и поддельных ящиков в электронной почте. А подделывать медиаконтент алгоритмы уже умеют.

10. Тоннели станут основой транспорта будущего.

Третья компания Илона Маска — The Boring Company — воплощает эту концепцию в реальности. Для этого стартап строит подземные тоннели в Лос-Анджелесе и планирует использовать их как альтернативу загруженным трассам. Автомобили на электротележках будут двигаться по подземным системам со скоростью 200 км/ч, а их пассажиры смогут сэкономить свое драгоценное время.

11. Людям придется стать киборгами, чтобы выжить.

«Со временем, я думаю, мы увидим слияние биологического и цифрового интеллекта», — считает Маск. Добиться этого помогут нейроинтерфейсы, над которыми работает еще одна компания предпринимателя — Neuralink.

По мнению главы венчурного фонда Y Combinator Сэма Альтмана, люди уже вошли в стадию коэволюции с ИИ. Полное слияние человека с машиной произойдет в период между 2025 и 2075 годами, считает Альтман, который, как и Маск, финансирует лабораторию OpenAI. Ее цель — разработка полезного ИИ и защита от вредоносных алгоритмов.