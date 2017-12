Вашингтон решил припомнить Путину все-все-все 4 Александр Немец, kasparov.ru

12.12.2017

3,742

На прошедшей неделе, 7-8 декабря, в книжных магазинах Barnes &Nobles у нас в Twin Cities появилась очень интересная книжка (в мягкой обложке, около 300 страниц) – "Assholes. The Theory" (Мудаки. Теория), издательство PenguinRandomhouse. Автор Aaron James (Арон Джеймс), доктор философии, профессор Университета Калифорнии в Ирвинге. Лежат эти книжки на самом видном месте, и никакие пуристы и прочие блюстители нравственности убрать их не пытаются.

О чем эта книга? Я пока просмотрел первые несколько страниц (предисловие) и последние несколько страниц (Индекс, т.е. главные имена и страницы, где они упоминаются). Для политкорректности, я вместо Assholes буду использовать обычный американский заменитель ah (а мы его заменим на слово "чудаки" – Редакция Каспаров.Ru).

На первых страницах книги автор упоминает главных чудаков, "прославившихся" в последние несколько десятилетий. Среди них генерал Макартур (который доставил много хлопот президенту Трумэну и которого сильно побил в Корее маршал Пэн), бывший президент Ирана Ахмадинежад, покойный диктатор Венесулы Чавеc. Путин, согласно Индексу, дважды упоминается в середине книги.

Дома я чуточку погуглил (Aaron James. Assholes, The Theory), и сразу же выяснил, что первое издание "Assholes. The Theory" вышло еще в 2012 году; нынешнее издание – переработанное и дополненное. А в промежутке, в мае 2016 года, профессор Джеймс выпустил в свет книгу "Donald Trump. The Asshole" (Дональд Трамп. Мудак).

Вы ошибаетесь, друзья-читатели, если думаете что книга "Assholes. The Theory" сводится к сквернословиям. Отнюдь. Она содержит анализ (насколько я сумел понять): как могло получиться, что сейчас, в условиях стремительного развития высоких технологий и прогресса, чудаки всех калибров так усилились и стали играть – к счастью, не всегда – решающую роль?

Посмотрите сами: в ноябре 2016 года чудаки захватили верховную власть в Америке, хотя, очевидно, лишь на короткий срок. Подробнее об этом ниже.

А в России доля чудаков, согласно регулярным опросам мнения населения о Путине и его системе, составляет не меньше 80% (против около 60% в советский период, к концу 1980-х; большая работа, с использованием всего наличного инструментария социал-дарвинизма и государственной пропаганды, была проведена в РФ за последние 26-27 лет) и их господству пока ничего не угрожает.

Немалую долю составляют чудаки и в Китае. В мае 2016 года (я писал об этом год назад) их вожаки с треском отметили в Сиане (северо-западный Китай) 50-летие с момента начала Великой Пролетарской Культурной Революции. Их поддерживают многие десятки миллионов чудаков помельче. К счастью, среди них почти нет "образованных элементов".

О Путине

Откровенная ненависть вашингтонской элиты (за вычетом Овального кабинета Белого Дома) к Путину и его режиму достигла, без преувеличения, белого каления в начале декабря. В 1970-х-1980-х годах такого явно не было. Разумеется, новые разоблачения комиссии спецпрокурора Мюллера сыграли здесь позитивную роль. Да и Трампу уже не с руки защищать Путина. Себя бы спасти! И вот характерный факт:

Президент Трамп одобрил введение новых санкций против России из-за нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вступившего в силу 30 лет назад и запретившего для США и России разработку, производство и установку ракет, в основном крылатых, с боевым радиусом от 500 км до 5000 км. Министерству торговли США поручено разработать новый пакет санкций против российских предприятий и компаний, связанных с разработкой новых ракетных технологий. Кроме этого, Пентагону поручено начать работу над созданием нового типа крылатых ракет. Достоверно известно, что Россия по крайней мере с 2010 года активно разрабатывает и испытывает такие ракеты.

Настал час, когда Вашингтон решил припомнить Путину все-все-все. Больше того, Америка заставит действовать в едином антипутинском фронте всех своих союзников. Результаты скоро увидим.

Александр Немец, kasparov.ru