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Как на самом деле обстоят дела на заводе, который похвалил глава «Беллегпрома»

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  • 12.12.2017, 9:37
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Иллюстрационное фото

«Потемкинские деревни» властей обветшали.

Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик дал интервью, в котором некоторая информация выглядит неожиданной.


«Просто сравним это с тем, что писала в сентябре этого года газета администрации Лукашенко», - пишет gazetaby.com.

«Правды ради, добавим, что Пружанский льнозавод после завершения «модернизации» по госпрограмме в 2012 году несколько лет умудрялся показывать прибыль. Однако, как видим, продолжалось это недолго – как и на многих других предприятиях, к переоборудованию которых приложили руку чиновники.

Однако не стоит думать, что в среде номенклатуры есть согласие по тому, как развивать заводы. Тот же Николай Ефимчик удивляется, что, несмотря на наличие экономических обоснований, ему не дают решить очевидную проблему. Надо сказать, противник у него высочайшего уровня».

Речь об объединении «Камволя» и «Сукно».


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