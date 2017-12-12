Израильская армия нанесла удар по сектору Газа 12.12.2017, 9:40

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Фото: ЕРА

Израильские танки и самолеты атаковали позиции ХАМАС в ответ на пуски ракет с палестинской территории.

Армия Израиля атаковала позиции палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Об этом говорится в Twitter израильских вооруженных сил.

Отмечается, что израильские танки и самолеты ударили по позициям ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на пуски ракет с палестинской территории.

In response to the rocket launched towards Israel, an IDF tank & the IAF targeted Hamas terror posts in the northern Gaza Strip. The IDF holds the Hamas terror organization accountable for this hostile act originating in the Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) 11 декабря 2017 г.

6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил главу Белого дома за такое решение и заявил, что Израиль всегда будет обеспечивать свободу вероисповедания для евреев, христиан и мусульман.

Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил, что признание Трампом Иерусалима столицей Израиля равнозначно отказу США от роли посредника в мирных переговорах. В 2014 году он предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств.

7 декабря в Иерусалиме вспыхнули беспорядки. Из сектора Газа в сторону Израиля были запущены несколько ракет.