Рабочая из Витебска: Оторвало руку, а начальство увольняет тех, кто видел правду

Рабочая из Витебска: Оторвало руку, а начальство увольняет тех, кто видел правду2
- 12.12.2017, 9:55
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Ольга Витковская продолжает выводить руководство предприятия «на чистую воду».
Вот уже два года Ольга Витковская добивается правды от руководства «Дели Ост», где на производстве ей отрезало часть руки, говорится в репортаже «Белсата».
В конце 2015-го года Ольга Витковская устроилась помощницей сортировщика на предприятие отделки дерева «Дели Ост». Но в первый же день ей предложили стать за станок склеивать древесину, хотя по документам она не имела права даже подходить к такому оборудованию. После трех месяцев работы без соответствующих документов, обучения и инструктажа, с Ольгой случилась трагедия – ей оторвало кисть левой руки.
«Начались различные проверки предприятия. Директор начал запугивать сотрудников, угрожая им увольнением. Ситуация с трудоустройством в Витебске тяжелая, поэтому многие побоялись и не стали свидетельствовать против него. Те, кто был за меня, те, кто решил рассказать правду, были уволены «по статье» без расчета», – рассказывает Ольга.
Женщину заставляли подписать ложный документ
Мол, травму она получила не на производстве. Ольга не согласилась и сразу же после происшествия написала заявление в прокуратуру, но дело продвигается довольно медленно. Единственное, что на данный момент получила женщина, – косметический протез от страховой компании, который не позволяет полноценно работать.
Ситуацию комментирует представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.
«Это дело расследуется следственным управлением. В настоящее время оно приостановлено до получения заключения экспертизы. Все необходимые экспертные исследования, которые нужно было назначить, следователи назначили в ходе расследования. Сейчас они ждут результатов судебно-технической экспертизы», – отметила пресс-секретарь.
После трагедии Ольга Витковская развелась
Теперь она вынуждена полностью самостоятельно обеспечивать свою жизнь. Но найти работу человеку с ограниченными способностями в Беларуси очень сложно.
«Не только с инвалидностью, но и обычным людям без инвалидности теперь с работой очень тяжело».
«У меня племянник и его жена – инвалиды по слуху. Нигде не берут».
«У нас в Витебске найти работу с инвалидностью –это вообще большие-большие проблемы»
– говорят и опрошенные нами жители Витебска.
В своем заявлении в прокуратуру Ольга требует компенсации морального ущерба в размере Br 100 тыс., функциональный протез, а также выплату среднемесячного заработка до выхода на пенсию. Она надеется, что публичная огласка в СМИ сможет заставить Следственный комитет скорее рассмотреть ее дело и наказать руководство «Дели Ост».