Рабочая из Витебска: Оторвало руку, а начальство увольняет тех, кто видел правду 2 12.12.2017, 9:55

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Иллюстрационное фото

Ольга Витковская продолжает выводить руководство предприятия «на чистую воду».

Вот уже два года Ольга Витковская добивается правды от руководства «Дели Ост», где на производстве ей отрезало часть руки, говорится в репортаже «Белсата».

В конце 2015-го года Ольга Витковская устроилась помощницей сортировщика на предприятие отделки дерева «Дели Ост». Но в первый же день ей предложили стать за станок склеивать древесину, хотя по документам она не имела права даже подходить к такому оборудованию. После трех месяцев работы без соответствующих документов, обучения и инструктажа, с Ольгой случилась трагедия – ей оторвало кисть левой руки.

«Начались различные проверки предприятия. Директор начал запугивать сотрудников, угрожая им увольнением. Ситуация с трудоустройством в Витебске тяжелая, поэтому многие побоялись и не стали свидетельствовать против него. Те, кто был за меня, те, кто решил рассказать правду, были уволены «по статье» без расчета», – рассказывает Ольга.

Женщину заставляли подписать ложный документ

Мол, травму она получила не на производстве. Ольга не согласилась и сразу же после происшествия написала заявление в прокуратуру, но дело продвигается довольно медленно. Единственное, что на данный момент получила женщина, – косметический протез от страховой компании, который не позволяет полноценно работать.

Ситуацию комментирует представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

«Это дело расследуется следственным управлением. В настоящее время оно приостановлено до получения заключения экспертизы. Все необходимые экспертные исследования, которые нужно было назначить, следователи назначили в ходе расследования. Сейчас они ждут результатов судебно-технической экспертизы», – отметила пресс-секретарь.

После трагедии Ольга Витковская развелась

Теперь она вынуждена полностью самостоятельно обеспечивать свою жизнь. Но найти работу человеку с ограниченными способностями в Беларуси очень сложно.

«Не только с инвалидностью, но и обычным людям без инвалидности теперь с работой очень тяжело».

«У меня племянник и его жена – инвалиды по слуху. Нигде не берут».

«У нас в Витебске найти работу с инвалидностью –это вообще большие-большие проблемы»

– говорят и опрошенные нами жители Витебска.

В своем заявлении в прокуратуру Ольга требует компенсации морального ущерба в размере Br 100 тыс., функциональный протез, а также выплату среднемесячного заработка до выхода на пенсию. Она надеется, что публичная огласка в СМИ сможет заставить Следственный комитет скорее рассмотреть ее дело и наказать руководство «Дели Ост».