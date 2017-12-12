Горди Дуайер: Вышли собранными и превзошли соперника во всем 12.12.2017, 9:59

Горди Дуайер

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал победу над «Слованом».

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер прокомментировал победу над "Слованом" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также пожелал удачи Егору Шаранговичу на молодежном чемпионате мира в Баффало, который пройдет с 26 декабря по 5 января:

- Важная игра после тяжелой выездной серии и субботнего проигрыша Риге. И непростая: "Слован" — хорошо атакующая команда с острыми форвардами. Но мы придерживались игрового плана и, кроме того, здорово отработали в большинстве. Надеюсь, этот успех добавит нам сил и уверенности перед оставшейся частью сезона.

- Победа — признак прогресса и того, что четыре кряду поражения забыты?

- В каждом сезоне бывают взлеты и падения. Невозможно пройти всю дистанцию ровно. Но в любой ситуации не стоит паниковать. Мы и на выезде сражались, и рижан перебросали вдвое. Надо не отчаиваться, а делать как сегодня: вышли собранными и превзошли соперника во всем.

- Насколько неудобен для "Динамо" ожидающийся отъезд Шаранговича в молодежную сборную?

- Когда мы начинали сезон, то не предполагали, что 19-летний парень будет играть в его ходе такую важную роль. А он играет действительно здорово, позиционно грамотно. Искренне желаем ему и молодежной сборной удачи на чемпионате мира в Баффало. В конце концов, отсутствие Шаранговича позволит проявить себя кому-то еще из молодежи.

- Осипов и Павлович получили в концовке матча повреждения — насколько серьезные?

- Пока не уверен начет Осипова: после столкновения он сразу ушел в раздевалку. Там вроде почувствовал себя лучше, но надо еще переговорить с врачами. А Павлович вернулся на лед еще походу третьего периода, так что он в порядке.

- Интересны ли вам выставочные матчи сборной, или у вас на паузу другие планы?

- Мы, тренеры, стараемся следить по возможности за большим количеством матчей КХЛ, НХЛ, сборных. Я видел все предыдущие игры белорусской сборной, не пропущу и ближайшие. Уже хотя бы потому, что в национальную команду приглашены многие динамовцы.