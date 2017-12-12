По Минску ездит странный российский внедорожник 12.12.2017, 10:20

В Беларуси не так уж много автомобилей, марка которых не на слуху.

Даже китайские бренды сегодня не требуют представления — все мы привыкли к «Чери», «Джили», «Лифанам» и прочим «Грейт Воллам», пишет onliner.by.

Но, увидев в потоке машину, о которой сегодня пойдет речь, мало кто правильно назовет марку. Даже по логотипу идентифицировать бренд невозможно. 9 из 10 автолюбителей скажут, что это SsangYong. Кто-то узнает в нем Rexton. Но на самом деле это достаточно редкий в наших краях Derways Aurora, выпускавшийся на заводе в Черкесске, что в двухстах километрах от Сочи. Сейчас наверняка многие подумали: «Ай! Так это же перелицованный Rexton. Неинтересно! Таких проектов очень много». Внешне, да — сходства есть (не такие уж большие, кстати). А если копнуть глубже, увидим, что Aurora и Rexton — это абсолютно разные модели! В России машины Derways знают хорошо, а у нас название этой марки вызывает только одну реакцию: «Что это вообще такое?» В свою очередь, Aurora является еще и достаточно эксклюзивной машиной — было выпущено всего несколько сотен таких внедорожников. Один из них недавно «всплыл» на нашей «Автобарахолке». Журналисты встретились с владельцем.

Что это за автомобиль?

Derways Aurora выпускался только в России исключительно для местного рынка. С 2006-го по 2008-й на свет появилось 350 таких машин, и сейчас они эксплуатируются на территории ТС. Несколько экземпляров «прибило» волной падающего российского рубля в Беларусь. У внедорожника есть «брат-близнец». Нет, не SsangYong (повторим, это абсолютно другая модель). Huanghai Aurora — с таким названием машина продается в Китае с 2005 года.

Перед создателями стояла цель — сделать что-то типа Rexton, только дешевле. В качестве основы взяли тележку Derways Shuttle (его легко спутать со старым Toyota LC Prado). Несмотря на раму и подключаемый полный привод, «Аврора» не позиционировалась как серьезный внедорожник — ее, например, не оснастили «понижайкой». Но перед лужей в лесу из Derways можно не выходить, чтобы замерить глубину.

Какие отличия от Rexton?

Потребители в первую очередь смотрят на внешность машины, поэтому Aurora чаще всего сравнивают с SsangYong Rexton, от которого «российскому китайцу» досталась стилистика экстерьера. Какие же у машин отличия? Понятное дело, другая платформа. У Derways иная лестничная рама, и задняя рессорная подвеска, которая хоть и не улучшает управляемость и комфорт, является более «бронебойной» по сравнению с пружинной. Rexton в некоторых комплектациях оснащается дифференциалом повышенного трения. Наш «ноунейм» оборудован более серьезным самоблокирующимся Eaton Locker с возможностью 100-процентной блокировки. Зато у SsangYong есть «понижайка», а у Aurora нет.

Еще одно важное отличие под капотом. У первого Rexton, если помните, был широкий список доступных агрегатов, в том числе и дизельных. На Derways ставили только бензиновый двигатель Mitsubishi 4G64 S4 M объемом 2,4 литра. Такой же был доступен для Galant. Мощность 16-«клапанника» совсем небольшая — 126 л. с., в то время как «Рекстоны» бывают и 220-сильными. Внедорожник SsangYong оснащался как 5-ступенчатой «механикой», так и классическим «автоматом». На модель, выпускавшуюся в Черкесске, ставили только 5-МКП.

Если поставить две машины рядом, то заметим еще, что у Aurora и Rexton разные кузова. Взаимозаменяемых деталей почти нет. Единственное, что, похоже, можно перекинуть с одной машины на другую — это оптика. Причем Derways оборудовали фарами от рестайлингового Rexton (вышел на рынок тоже в 2006-м) с линзованным ближним светом. Интерьеры у внедорожников не имеют ничего общего.

Дешевый салон

Находясь в салоне, понимаешь, почему эта машина стоила намного дешевле, чем SsangYong. Куда ни глянь — дешевый, очень хлюпкий пластик. Салонная дверная ручка пассажирской двери уже оторвана и лежит в емкости, которая словно создана для этой поклажи. Рядом валяется ампутированная клавиша стеклоподъемника.

Не самая симпатичная накладка «под карбон», обрамляющая центральную консоль, уже отклеивается. Клавиши магнитолы западают, а кожа на рычаге КП и креслах потрескалась и напоминает высохшее озеро пустыни. Не зря владелец закинул в машину «меховые» чехлы — без них совсем тоска. При этом посадка в Aurora более «легковая» по сравнению с Rexton.

Что думает о машине Дмитрий — владелец

Пригнал ее из России год назад. Решил попробовать, что за зверь. До этого ездил на Mitsubishi Outlander 2010 года. По сути, пересел с паркетника на внедорожник. Outlander был на вариаторе, и уже подходил ресурс коробки — поэтому и сменил машину. Это не первый мой внедорожник — был еще Opel Frontera. Хотя серьезным бездорожьем не увлекаюсь. Строил дом за городом — и машина была очень кстати. По определенным обстоятельствам сейчас продаю участок и теперь не нуждаюсь в таком автомобиле.

Я так понимаю, изначально на нем стояли автоматические хабы и полный привод включался из салона. Но сейчас здесь все «механическое». Необходимо выйти, провернуть переключатель в колесе, включить полный привод на центральном тоннеле, и тогда машина будет грести четырьмя. По умолчанию привод здесь на заднюю ось. И я практически всегда езжу на RWD. Полный привод включал лишь пару раз за все 30 тысяч километров, что проехал на машине. Сейчас на одометре — 130 тысяч км, но за достоверность этих цифр я не ручаюсь — пригнал с соткой. Может, в России и скручивали. Мотор так точно доставали — все болты скручены. Да и зазоры капота указывают на то, что машине доставалось.

Авто, конечно, не самое динамичное, но радует расход — около 10 литров на сотню по городу.

Для 2006 года здесь комплектация совсем слабая. Кондиционер, 4 электростеклоподъемника, задний парктроник, магнитола. Вот и все.

Авто, конечно, не самое динамичное, но радует расход — около 10 литров на сотню по городу. Для 2,4-литрового двигателя и тяжелого рамного внедорожника показатель более чем достойный. Я привез в Беларусь машину в плачевном состоянии. Не работала печка, был треснут диск, внимания требовали некоторые элементы подвески. Все починил. Я сам работаю на СТО, поэтому проблем с этим нет. Восстановил хабы, поменял амортизаторы, диски восстановил… Кузов уже начинает подгнивать. Слабый совсем. Радует, что сама рама полностью «проантикорена» и держится молодцом.

Еще машина достаточно жесткая. Сзади рессоры. Сами понимаете. Спереди амортизаторы длиной... Ну пусть 20 сантиметров. На вылете будет 40. Ход небольшой, поэтому комфортным внедорожником Derways не назовешь. На дальняк на ней я бы не поехал. Нет круиза опять же. Для 2006 года здесь комплектация совсем слабая. Кондиционер, 4 электростеклоподъемника, задний парктроник, магнитола. Вот и все опции. Даже ABS нету, не говоря уже о подогреве кресел. Выключенная магнитола может показаться сенсорной. Но здесь дисплей как на старых музыкальных центрах.

По бездорожью машина едет очень уверенно. «Франтеру» однозначно объедет. Хотя, повторюсь, никаким «оффроудом» я не занимаюсь. Зимой удобно с таким просветом из сугробов выезжать. Еще радует задний привод — при желании можно закрутить «пятака» на скользкой дороге. Продаю, потому что хочу добавить и купить две машины. Себе и жене. У нас скоро будет пополнение, и нужно что-то более комфортное. А то на этом Derways супруга порой не может запарковаться нормально. Не женская машина.

Кому следует присмотреться к такому автомобилю? Тем, кто ищет внедорожник тысяч за пять и не хочет ездить на старых моделях 1990-х годов выпуска. Несмотря на дешевизну и простоту, этот автомобиль 2006 года. Тут только колеса тысячи на полторы долларов потянут. Проблем с запчастями не будет — здесь солянка от Mitsubishi L200 и Montero. С миру по нитке. Надежность? Ну в салоне все хлюпенько, да. При этом по технике никаких серьезных проблем — не развалится на ходу. Я как-то загрузил сюда полторы тонны — хоть бы что. Вот что значит рессорная подвеска! В общем, это относительно недорогая рабочая лошадка, которая и на дачу завезет, и на охоту, и на пикник, и на работу. Альтернатива уазику.