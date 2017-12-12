Патриот Дмитрий Кременецкий: Не первый раз выхожу на борьбу с системой 2 12.12.2017, 10:36

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Дмитрий Кременецкий

Фото: «Радыё Свабода»

Активист доволен, что заставил ответчиков из КГБ «шевелиться».

13 декабря суд Московского района продолжит рассматривать иск бывшего фигуранта «дела патриотов» Дмитрия Кременецкого к Комитету государственной безопасности. Он хочет взыскать с силовиков 10 тысяч рублей, пишет palitviazni.info.

Молодежный активист пытается взыскать моральную компенсацию с КГБ за свой арест и пребывание в следственном изоляторе. В рамках уголовного дела по подозрению в организации массовых беспорядков Дмитрий Кременецкий содержался под стражей в СИЗО 10 суток.

- Как известно, заседание по делу должно было пройти 6 декабря, однако в суд не явились ответчики - представители КГБ, - рассказывает Дмитрий. - С июня я пытаюсь добиться компенсации, но, как видим, пока даже суд никак не может произойти. Следственный комитет отсылает к КГБ, мол, это в их компетенции рассмотрение вопроса о признании права на компенсацию. Еще в сентябре обратился к «комитетчикам», но те молчат, а в суд вообще не являются. Обычное дело для нашей «правовой» страны.

- Какую компенсацию вы требуете?

- 10 тысяч рублей. В этой сумме учтены расходы на адвоката во время моего пребывания в СИЗО, моральный вред... Но даже если признают право на компенсацию, то обычно ее размер определяет суд. Поэтому можно в исковом требования назвать сумму и в десять, и в тридцать тысяч рублей, но получишь столько, сколько решит судья. Если вообще что-то получишь.

- Не верите, что можно выиграть процесс?

- Безусловно, не верю. Не первый раз я пытаюсь бороться с государственной системой и прекрасно понимаю, как она работает. Но ведь и это тоже нужно. Пусть пошевелятся...