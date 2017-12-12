«Из шести квартир ни одна не подошла. За что мы заплатили деньги?» 11 12.12.2017, 10:59

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Минчане сплотились против агентства и добиваются справедливости.

Если вы хоть раз сталкивались с надобностью арендовать квартиру, то наверняка знаете, что такое агентство недвижимости. Агент один, квартир немного, а желающих снять жилье полно, и все эти обстоятельства между собой совсем не дружат. Но пока одни представители рынка недвижимости стараются делать все правильно и доказывают, что «риелтор» — звучит громко, добросовестно и профессионально, другие без зазрения совести втаптывают эту профессию в грязь. Отсюда и нескончаемый поток жалоб. На одну из риелторских организаций, оказывающих услугу поиска квартир по предоплате, в Onliner.by поступило сразу три жалобы.

В далекие времена большинство агентств предлагали два вида услуг — по предоплате (стоит дешевле, платишь только за адреса) и по факту заселения (стоит дороже, платишь за факт переезда в новое жилье). Несколько лет назад стало понятно, что с первой услугой что-то не то — слишком велик соблазн дать клиенту кучу непроверенных адресов и откреститься от него, не интересуясь его судьбой. Так что уважающие себя агентства со временем полностью перешли на надежный алгоритм работы — квартирант платит деньги, только если заселится в подобранную агентом квартиру. Но некоторые до сих пор грешат методом предоплаты за предоставленные адреса.

Таковым является агентство «Твоя квартира». И все бы ничего, если бы недовольные их работой минчане сглатывали обиду и молчали, но они сплотились и решили биться за справедливость.

История №1

Александра: «Злит то, что они дают людям номера левых квартир, заманивают их, берут деньги только за то, что якобы эти квартиры свободны!»

— Мне срочно надо было найти квартиру — для поиска осталась всего неделя. До этого никогда с агентствами не сотрудничала. Принялась искать на сайтах, почти все варианты сдавались через агентство. Три квартиры мне безумно понравились — и по цене, и по характеристикам. Все они сдавались с помощью компании «Твоя квартира». Я подумала: одну из них-то 100% сниму.

Прихожу, показываю квартиру на Скрыганова, агент Татьяна мне ответила, что данная квартира свободна, позвонила при мне хозяйке. Система такая: сперва я заключаю договор, плачу 115 рублей и получаю номер телефона собственника. Из офиса я выехала буквально через 15 минут и сразу позвонила хозяйке — трубку никто не взял. На следующий день — то же самое. В агентство я позвонила на следующий день, описала ситуацию, мне дали еще один вариант аренды. И начались мои поездки по всему городу… Заключая договор, я четко сказала, что меня интересуют квартиры только за $250, в хорошем состоянии, ближе к центру города. В итоге я получала адреса возле МКАД и так далее.

По итогу из шести квартир ни одна не подошла. Каждый день я проматывала чуть ли не 300 км! Однажды я просто на них плюнула и сама начала мониторить объявления и звонить по ним. В итоге таким образом я нашла себе жилье. Кстати, ажиотаж сейчас безумный. После меня одну квартиру еще смотрело человек десять!

Так как агентство по сути мне ничем не помогло, на следующий день я поехала к ним, чтобы расторгнуть договор. В течение семи дней мне обязались вернуть только две базовые величины. В этот же вечер я открыла один из сайтов и увидела объявление о сдаче той самой квартиры на Скрыганова! Хозяйка по телефону сказала, что квартира уже как несколько дней сдана, ни с каким агентством она не сотрудничает, а квартиранты заплатили за полгода вперед.

Мы с подругой решили проверить агентство. Подруга пришла за этой квартирой на Скрыганова. Агент при ней якобы позвонила хозяйке и договорилась о просмотре! В этот момент я захожу и говорю: «Что вы хотели сдать подруге, если эта квартира давно занята?» Начались оправдания. Я потребовала вернуть деньги полностью, но так ничего и не добилась.

Злит то, что они дают людям номера левых квартир, заманивают их, берут деньги только за то, что якобы эти квартиры свободны! Почему я не обратилась в агентство по факту заселения? Потому что я первоначально заинтересовалась квартирой на Скрыганова. Я была уверена, что она настоящая.

История №2

Санда: «Мы поехали в офис агентства, который представляет собой обычную квартиру, но никто нам даже двери не открыл»

— Мы с мужем решили сменить квартиру. Принялись искать в интернете, нашли вариант на Сурганова, полностью нас устраивающий. Квартира сдавалась через агентство. Все как всегда — предложили приехать и заключить договор. При нас агент позвонила хозяйке, та пригласила на просмотр вечером. Чтобы не терять время, нам дали еще несколько вариантов по цене $180—200.

В итоге один номер был недоступен. По второму номеру состоялся примерно такой диалог.

— А вы не агентство?

— Нет, мы квартиросъемщики.

— Мне сегодня целый день звонят люди от агентства и уже просто задолбали. Я не сотрудничаю ни с каким агентством, просто разместила объявление в интернете.

Несмотря на это мы поехали смотреть квартиру. Хозяйка сразу рассказала условия: ремонт новый, мебели нет, $260. Мы сразу поняли, что на эту цену мы не согласимся, извинились и ушли. В агентстве насчет этой квартиры нам была озвучена другая информация: стоимость — $180, но можно сторговаться.

Звоним в третью квартиру на Карастояновой. Собственник попросил перезвонить завтра. По номеру четвертой квартиры договорились о встрече на 18—19 часов. Но ближе ко встрече хозяйка перенесла встречу на завтра. Мы заподозрили неладное. Поехали в агентство, там нам дали номер, которого вообще не существует.

Муж задал вопрос агентству:

— Мы не посмотрели ни одной квартиры! За что мы вам заплатили деньги?

После этого нам дали еще один номер квартиры на Беломорской. Опять мимо. Таким образом, в целом нам дали пять номеров, но ни одну квартиру мы не посмотрели.

С этого момента агент не поднимала трубку. Мы поехали в офис агентства, который представляет собой обычную квартиру, но никто нам даже двери не открыл. После этого мы в интернете нашли много плохих отзывов в адрес этого агентства. Это был не первый мой опыт работы с агентом по предоплате, но в прошлые разы я все же заселялась с их помощью.

Казалось бы, 115 рублей — это вроде немного. Но $50 на дороге не валяются, и просто так их отдавать не хочется.

История №3

Максим: «Выходит, как я понимаю, они просто ищут квартиры в интернете и дают нам номера»

— Искали квартиру с девушкой. На первом попавшемся сайте нашли объявление о квартире возле станции метро «Якуба Коласа», которая стоила в районе $170—200 и сдавалась напрямую от собственника. По номеру ответила девушка, попросила прийти в офис. Когда мы к ней пришли, оказалось, что она работает в агентстве. Квартира была якобы свободна, посмотреть ее можно, но для этого предварительно нужно было заплатить 115 рублей. Договор мы подписали в спешке. Нас спросили, интересны ли нам другие варианты жилья. Мы отказались, сказав, что нас полностью устраивает квартира на Якуба Коласа.

Собственник по номеру разочаровала, что на данный момент находится за городом. На следующий день трубку не подняли вообще, а само объявление на сайте исчезло. Мы подумали, что квартира сдалась кому-то другому, но потом обнаружили, что данное объявление открывается и закрывается каждую неделю.

Тогда я и понял, что все это странно, и пошел в агентство. Там мне предложили другие варианты, но они меня не интересовали, так как мы хотели только определенную квартиру. Я попросил предоставить договор, заключенный с арендодателем, на что мне ответили, что они вообще не заключают договоры с хозяевами. Выходит, как я понимаю, они просто ищут квартиры в интернете и дают нам номера.

Я написал жалобу в жалобную книгу, но деньги мне возвращать отказались. Теперь намерен обратиться в Министерство юстиции. Это был первый опыт работы с агентством недвижимости, и вот попался на эти грабли.

Агентство: «На каждое агентство есть жалобы. Комментариев не будет»

Руководитель компании «Твоя квартира», к сожалению, отказалась от комментария:

— В любой сфере есть недовольные. А сейчас людям дали волю, и жалуются все кому не лень. Чем они недовольны? Тем, что им квартиры не нравятся? Так это не наши вопросы. Комментариев не будет. На каждое агентство есть жалобы, а нас сделали козлами отпущения. Девушка, не будьте самой умной.

Минюст: действие лицензии агентства прекращается

Согласно данным Министерства юстиции, в Минске зарегистрировано 102 риелторские организации, имеющие лицензии на осуществление риелторской деятельности. Что касается агентства «Твоя квартира», то в конце октября Минюст вынес им предупреждение.

— В октябре текущего года ООО «Твоя квартира» вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий, выразившихся в несоблюдении пункта 20 Правил осуществления риэлтерской деятельности в Республике Беларусь, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 9 января 2006 г. №15. Должностное лицо организации привлечено к административной ответственности, — прокомментировали в министерстве.

В частности, от имени ООО «Твоя квартира» в сети интернет размещалась реклама о предлагаемых к сдаче в наем квартирах без законных на то оснований: с собственниками рекламируемых объектов недвижимости договоры на оказание им риелторских услуг не заключались, также не представлено какого-либо подтверждения тому, что собственники давали согласие на оказание им ООО «Твоя квартира» риелторских услуг по сдаче в наем их жилья либо размещение рекламы.

В основном реклама размещалась в целях привлечения большим количеством рекламируемых объектов недвижимости потребителей, которые, заинтересовавшись какой-либо квартирой и оплатив названную им сумму в размере 115 рублей, реальной помощи не получали.

Несмотря на принятые меры, агентство не сделало должных выводов и продолжило нарушения аналогичного характера. На жалобы читателей Onliner.by в Минюсте отреагировали очень оперативно, сообщив, что действие лицензии «Твоей квартиры» прекращается с 20 декабря 2017 года. Для расторжения договоров на оказание риелторских услуг клиентам следует обращаться в указанную организацию.

Добро восторжествовало, все закончилось хорошо, но стоит знать, что это не единственное в Минске агентство, работающее по предоплате.