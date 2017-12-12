Руководители могилевского спецучилища жестоко избили учащихся после побега 23 12.12.2017, 11:03

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Фото: Анжелика Василевская / TUT.BY

Шесть подростков получили травмы.

Уголовное дело завел Следственный комитет на директора спецучилища закрытого типа №2 и его заместителя. Мужчин обвиняют в превышении должностных полномочий, пишет tut.by.

26 ноября шесть парней сбежали из спецучилища. Их нашли и вернули в учреждение. После этого руководители спецучреждения избили несовершеннолетних.

Официальная представительница областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк сообщила журналистам: "Следствием установлено, что обвиняемые, выясняя у шестерых воспитанников возглавляемого ими учреждения образования обстоятельства и причины самовольного ухода с территории училища, избили несовершеннолетних, а затем организовали незаконное помещение их в комнату, ограничив тем самым свободу".

Шесть подростков получили травмы. Один из них, 16-летний уроженец Черикова Андрей, оказался в больнице с травмой позвоночника. Об этой травме мать парня, Елена Щавликова, узнала от медиков. Когда женщина стала выяснять происхождение травмы, в спецучилище ей сообщили, что за два дня до того были побеги подростков из училища, но администрация об этом родителям не сообщила.

16-летний Андрей попал в спецучилище 26 октября. Они с одноклассником вскрыли чужую машину, достали панель приборов, прихватили с собой колоду игральных карт. За это подростков приговорили к полугоду ограничения досуга — с 21.00 до 7.00 они должны были находиться дома. Андрей не соблюдал режим, поэтому инспектор по делам несовершеннолетних направил материалы в суд, чтобы отправить парня в спецучреждение. С 12 октября он был в приемнике-распределителе в Минске, а 26 октября его перевели в Могилев. То есть в СПТУ №2 парень пробыл только месяц.

В разговоре с матерью подросток объяснил, что решился на побег из-за невыносимых причин. "Я спросила, зачем. А он отвечает: "Мам, там жить было невыносимо. Нас постоянно избивали. Нам все запретили: звонки, письма, передачи". Я спросила, почему он мне раньше не сказал об этом, хотя в письмах писал: "Я вынесу, выдержу". Сын сказал, что письма читали — и не отправили бы, если бы о такое написали. По телефону он тоже не мог ничего сказать, потому что все время рядом находился сотрудник, контролировал", — рассказывает со слов сына Елена.

Андрей рассказал матери, как его избивали после задержания. Парней по одному заводили в детскую, где их избивали трое сотрудников спецучреждения. Потом беглецов оставили стоять в этой комнате на всю ночь при включенном свете.

"Как сказала мне следователь, это единственная комната на территории учреждения, где нет видеокамер. Сын рассказал, что его сначала один раз ударили, он упал. А потом, когда ударили в спину, ему больно стало, он закрыл ее руками. Били двое, ногами. Утром в понедельник, мне следственная рассказала, этих шестерых по распоряжению директора отдельно ото всех позже положенного повели на завтрак, чтобы остальные дети их не видели. И только во вторник, когда сын, как он объяснял мне, уже не мог идти — так ему было больно! — его увезли в больницу. При этом один из сотрудников администрации, говорит, предупредил детей: "Это только начало для вас". А сыну сказал, что он симулянт".

Снимок в больнице показал, что у парня закрытый перелом первого позвонка поясничного отдела. Подросток в больнице уже третью неделю, скоро его выпишут, так как дольше держать в стационаре не могут. Ему наложат корсет, загипсуют и отправят обратно в спецучилище.