Водитель: Принципиально не прохожу техосмотр с тех пор, как ввели дорожный побор 37 12.12.2017, 11:34

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Фото: kp.by

Даже среди сотрудников РОВД далеко не у всех пройден техосмотр.

Волна обсуждения так называемого дорожного сбора не стихает. Белорусы продолжают делиться с ex-Press.by своими мнениями относительно того, платить или не платить госпошлину.

Дмитрий, 30 лет, Борисов

— У меня Ситроен Ксантия, ему менее 10 лет, поэтому за техосмотр я должен заплатить рублей 20, и 150 долларов примерно — за дороги, это за два года. Работаю тренером, и это неподъемно для меня сейчас. Поэтому езжу пока, на свой страх и риск и еще ни разу не попадался. Но избегаю ездить за пределы города, там больше вероятность попасть на непонимающего гаишника.

Виктор Иванович, 68 лет, Жодино:

— Принципиально не прохожу техосмотр с момента установления дорожного налога. Меня один человек научил, на вопрос ГАИ «где талон?» отвечать: "Забыл дома, но техосмотр пройден". Говорят, базы техосмотра в ГАИ нет, получается, что мне грозит ответственность за "вождение без документов". Повторности за него нет. Что мне грозит — оштрафуют на месте или будут вызывать на разборки и просить принести талон, я не знаю. Но еще ни разу не остановили.

Ирина, 54 года, Борисов:

— У нас 4 автомобиля в семье. У меня, мужа и двоих сыновей. Тойота, Лексус, Форд и Ситроен. Все автомобили весом больше 2 тонн. Вы представляете, сколько мы должны заплатить за эти дорожные сборы? У нас есть одна машина, на которой выезжаем заграницу, на нее оплачен и техосмотр, и дорожный сбор. Ее и используем все, по очереди. А платить за все автомобили — это просто кошмар.

Кирилл, 29 лет, Борисов:

— Я сделал техосмотр своему Вольво S60, а дорожный сбор не платил — это должно было быть 138 рублей. Ездил только с талоном о техосмотре, правда, он только один месяц действителен. Но платить не собираюсь. Мои друзья, что служат в РОВД, говорят, что даже среди них далеко не у всех техосмотр пройден, потому что этот сбор надо платить.

Елена, 30 лет, Жодино:

— У меня Рено Сценик весом 2100 кг, мне надо заплатить 184 рубля дорожно сбора. Зачем я буду платить его? Когда у меня был техосмотр, моя машина полгода была на ремонте , никакими дорогами я не пользовалась. Обидно было. Выезжаю раз в неделю и платить должна столько же, как те, кто ездит каждый день?

Валентин, 35 лет, Жодино:

— Я не плачу техосмотр. Принципиально. А моя жена платит, у нее Опель Корса, маленькая машинка. И хотя у нее самый минимальный дорожный сбор, это все равно деньги, и я не понимаю — кому платить? Ведь нет дорог нигде, кроме центра, все страшное, ямы. Думаю, если кто-то платит дорожный сбор, то это только тот, у кого есть на это причины.

Алена, 32 года, Жодино:

— У меня автомобиль «Тойота Камри», весом чуть больше полторы тонны. С тех пор как ввели налог, я его не плачу и платить не собираюсь. Семьей ездим мы везде. Несколько раз платили штрафы за отсутствие техосмотра, но это во много раз меньше, чем налог. И бывали случаи, когда милиционеры просто отпускали нас, с пониманием. Правда, у нас семья многодетная — трое детей, мы всегда вместе, и гаишникам просто нас, наверное, жалко.