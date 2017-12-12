«Искандеры» уже насмеялись? 4 12.12.2017, 11:47

6,866

Свежий пакет американских санкций застал Кремль врасплох.

Самый свежий пакет санкций, которые приклеились к РФ, приурочены к нарушению Москвой условий договора об ограничении промежуточных ядерных вооружений (INF) или РСМД, как это принято в русскоязычном варианте, пишет украинский блогер Anti-colorados.

Речь в нем шла о ракетах, имеющих дальность 500-5500 км. Что интересно, санкции оказались юбилейными, ибо вступили в силу в день подписания самого договора – 8 декабря 1987 года.

Как отмечают американские военные обозреватели, уже три года Штаты пытались привести в чувства Путина по этому поводу, но как и по другим вопросам невменяемая позиция Москвы всегда ведет к обострению ситуации, что произошло и в этом случае. При этом сами россияне выдвинули претензии о том, что США приняли на вооружение беспилотные летательные аппараты, которые оперируют именно в этом диапазоне. Хотя в тексте самого договора четко написано слово "ракеты".

Кроме того, претензии распространились и на Aegis Ashore — наземный вариант корабельной системы ПВО/ПРО Aegis. Россияне решили, что по аналогии с корабельными системами, Aegis Ashore способна оперировать крылатыми ракетами класса Томагавк. Уверения американской стороны в том, что ей просто нет надобности использовать наземную систему ПРО для запуска Томагавков, ибо для этого имеются избыточные возможности других средств услышаны не были и Москва настаивает на том, что там используется аналогичная корабельной, вертикальная пусковая установка Mk-41 (VLS).

Наверное, россияне полагают, что если в стартовую влезет Томагавк, то его туда обязательно засунут, многократно усложняя всю систему. Это придает ей функции, абсолютно несвойственные для наземной системы, и необходимой для того же эсминца или крейсера, которые по определению обязаны иметь ударное вооружение класса "поверхность-поверхность". Но последней каплей стало то, что россияне приписали в разряд нарушения условий договора еще и ракету-мишень, которую используют для отработки действий систем ПРО.

Именно под этим предлогом россияне развернули свои 9M728 Iskander-M, которые стали однозначным и безусловным поводом для констатации нарушений указанного выше договора. В общем, Штаты уже ввели санкции, которые потихоньку, но довольно уверенно, затягивают удавку на шее Московии.

Но как оказалось, это была только часть реакции, не самая значительная. Штаты, вводя санкции, пояснили Москве, что внимательно изучили условия договора и не обнаружили оснований, по которым РФ может предъявить претензии, а сами Штаты – четко сформулировали собственные обвинения. Но Вашингтон пошел дальше. Текст договора не ограничивает его подписантов по части проведения исследований и разработки новых видов ракет, имеющих попадающие под ограничения характеристики. Запрет начинает действовать с момента летных испытаний прототипа ракеты. До этого момента каждый волен поступать по своему усмотрению.

В этой связи, Кремлю дали знать о том, что США начинают финансирование разработки новейшего класса крылатых ракет, способных оперировать в ограниченной договором дальности. Причем, подчеркивается, что Штаты готовы остановить разработку такой ракеты в тот момент, когда РФ вернется к соблюдению условий договора. Если санкции оказались мягким пинком, то это уже – увесистая оплеуха, и вот почему.

Позицию США можно считать примерно такой: Штаты станут разрабатывать новую ракету до стадии, ограниченной договором, и если ко времени летных испытаний прототипа, Москва не вернется (а в это уже никто не верит) к соблюдению условий договора, то Вашингтон будет считать договор утратившим силу и начнет серийный выпуск новых ракет, в противовес российским.

Именно такая конструкция просматривается довольно легко, но еще раз подчеркнем, США начинают разработку именно новой крылатой ракеты. Заметим, новая ракета начинает разрабатываться как противовес российской 9M728 Iskander-M, которая начала разрабатываться (по официальной версии) с 1996 года и принята на вооружение в 2009 году. Учитывая то, что в 90-х россияне разрабатывали темы, оставшиеся в сыром виде от совка, то скорее всего, корни этого изделия еще глубже.

Штаты же начинают разработку ракеты прямо сейчас. Это значит, что со старта они будут объязывать свое изделие новейшими технологиями, которыми располагает оборонная промышленность США. Даже если бы разработка началась одновременно с россиянами, то за счет превосходства в технологиях, у Штатов получилось бы более продвинутое изделие, но плюс к этому, имеется еще 20 лет технологического прогресса, который в РФ и в США шел разными темпами. Понятно, что на выходе Штаты получат новейшую крылатую ракету 21-го века, оснащенную самыми последними разработками американского ВПК.

Скажем так, если россияне решат броситься вдогонку, то у них получится ситуация, подобная с их ФАК-ПА, который, грозятся обвесить штатными двигателями и штатной электроникой, примерно к 2027 году. Именно к этому времени, Москва планирует выпустить конкурента F-22, давно разработанного, введенного в эксплуатацию и даже снятого с серийного производства. Самые оптимистические прогнозы дают еще 10 лет долгой дороги "в дюнах", где россияне попытаются догнать американцев, и запустят все 12 самолетов (заказанных МО РФ) в серию.

Известно, что для таких ракет критична именно электронная начинка систем круиза и наведения, которые позволяют выбрать наиболее оптимальный и безопасный маршрут к цели. Поскольку Штаты показывают стремительную роботизацию военных изделий, не исключено, что ракета может получить элементы искусственного интеллекта. Все это военная промышленность США выдаст легко, и не напрягаясь, лишь бы было финансирование.

Сильная сторона ВПК США – реальная конкуренция и обилие предприятий или конгломератов предприятий, способных выполнять самые футуристичные заказы. С разработкой того же F-22 было именно так. В самом начале конкурса, заявки подали 4 группы предприятий, а в финал вышли два прототипа: F-22 и F-23, которые были хороши по-своему, и есть мнение, что F-23 был более прорывной моделью. Но дело не в этом, а в том, что даже такие сложные изделия как многоцелевой истребитель 5-го поколения, еще в далеких 90-х, были готовы разрабатывать и выпускать до десятка предприятий. В РФ все организовано с диаметральной противоположностью. Разработкой и выпуском военной продукции занимаются, в основном, казенные предприятия, без конкуренции да и без альтернативы, ибо оборонка хорошо распилена и развалена. То есть, ни уровню технологий, не по своему промышленному потенциалу РФ просто не готова вступить в гонки по разработке крылатой ракеты с дальностью операций до 5500 км следующего поколения.

Все это наводит на мысль о том, что зная характер действующей власти РФ и главное – характер Путина, который и является реальной властью в Московии, ему дали закусить удила и наломать дров там, где военные США уже давно пытаются развернуть работы по вооружению ракетами нового класса. Пока Путин бряцал железом, Штаты фиксировали все эти чудеса и просто получили повод для серьезного изменения структуры своих ударных ракетных сил. Как легко догадаться, реализовать факты российских нарушений в начало собственной программы разработки ракет при президенте Обаме – нечего было и думать. Он резал оборонку, невзирая на явную милитаризацию КНР и окончательную потерю ключей от своего определенного места, товарищем Путиным.

Как мы отмечали в предыдущих статьях, особенности президентства Дональда Трампа дали военным США если не карт-бланш, то уж давно невиданную степень свободы – точно. Собственно говоря, введение санкций именно за нарушения договора по РСМД, важно было для формализации фактического выхода РФ из договора, что развязало Пентагону руки. Ну что же, Путин создал еще одну "многоходовочку" на то же место себе и РФ, от которого он ранее потерял ключи.