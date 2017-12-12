Победителем игры «Всегда вместе со Сбербанком» стал сотрудник Сбербанка 17 12.12.2017, 11:50

5,172

Как так вышло?

Участники рекламной игры возмущены, в банке указывают, что все законно.

5 декабря состоялся финальный розыгрыш рекламной игры «Всегда вместе со Сбербанком». Самый дорогой приз – автомобиль Toyota RAV4 стоимостью около 46 тысяч белорусских рублей – достался Максиму Ермоловскому, пишет udf.by.

На следующий день в официальном сообществе ОАО «БПС-Сбербанк» разгорелась горячая полемика. С помощью социальных сетей пользователи вычислили, что победителем игры стал… сотрудник «БПС-Сбербанка». Нескольких участников рекламной игры не скрывали своего возмущения.

«Участником рекламной игры НЕ может быть лицо, состоящее в трудовых соглашениях с Организатором… Поэтому главный приз нужно переразыграть», – потребовали пользователи.

Однако юридически все оказалось сложнее. В ходе споров выяснилось, что организатором рекламной игры «БПС-Сбербанк» не является. В этой роли выступило ООО «Смарт Нова». И пусть в состав комиссии по проведению игры входили, в том числе, руководители банка, де-юре и де-факто организатором являлась другая компания.

Также выяснился еще один нюанс, на который не обратили внимание многие участники рекламной игры при регистрации и ознакомлении с правилами. В правилах предыдущих розыгрышей присутствовал пункт, согласно которому к участию не допускались граждане, состоящие в трудовых отношениях с заинтересованными лицами игры. Однако в последнем варианте эта формулировка уже отсуствовала.

В «БПС-Сбербанке» прокомментировали ситуацию.

«Зыходзячы з правілаў рэкламнай гульні, якія прайшлі неабходныя па заканадаўству этапы рэгістрацыі і якія, дарэчы, прымае кожны ўдзельнік гульні, супрацоўнікі банка мелі магчымасць прыняць у ёй удзел (за выключэннем тых, хто ўваходзіў у склад камісіі па арганізацыі гульні)», – констатировали там.

- Почему сотрудникам решили дать возможность участвовать в игре?

«Мы зыходзілі з таго, што супрацоўнікі банка з'яўляюцца такімі ж кліентамі БПС-Сбербанка, як і ўсе астатнія, і гэтак жа карыстаюцца яго паслугамі і таму зрабілі роўныя ўмовы для ўсіх: як кліентаў-супрацоўнікаў, так і знешніх кліентаў», – объяснили в банке.

- Победителей рекламной игры выявили 5 декабря. Как проходила процедура?

«Працэдура выяўлення пераможцаў была адкрытай: кожны мог пабачыць анлайн-трансляцыю ў Instagram, а таксама непасрэдна прысутнічаць у памяшканні ў момант працэдуры розыгрышу. І трэба адзначыць , што гэтай магчымасцю скарысталіся некторыя ўдзельнікі, у тым ліку тыя, хто не мае працоўных стасункаў з банкам. Дадаткова кожны пераможца праходзіў праверку на адпавяданне патрабаванням правілаў. Пры неабходнасці, банк можа прадаставіць інфармацыю (у тым ліку і відэафайлы) аб выніках праведзенай гульні ўдзельнікам. Для гэтага дастаткова звярнуцца ў банк з пісьмовай заявай», – отметили в банке.

Там добавили, что открыты для общения с клиентами.

«БПС-Сбербанк не пакіне без увагі слушныя прапановы, пажаданні кліентаў і будзе ўлічваць іх пры арганізацыі будучых гульняў і акцый», – сказали журналистам в банке.

Недопонимание между компаниями, объявившими о проведении рекламной игры, и участниками розыгрышей возникло в Беларуси не впервые. Год назад в рекламной игре АЗС «Белоруснефть» автомобиль Skoda Yeti выиграл сотрудник компании. В правилах был аналогичный пункт о том, что участником не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с организатором.