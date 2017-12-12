Владимир Кийко: Больше всего власть ненавидят в регионах 6 12.12.2017, 12:04

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В малых городах людям живется тяжелее всего.

Оппозиции необходимо активнее действовать на региональном уровне, так как именно в малых городах людям живется наиболее тяжело.

Об этом пресс-службе БНК рассказал представитель Белорусского Национального Конгресса в Витебске Владимир Кийко.

- Какие события, на ваш взгляд, были самыми значительными в общественно-политической жизни Беларуси в этом году?

- Самыми главными и важными были, несомненно, акции протеста, которые прошли по всей стране. Для многих городов, особенно районных центров, они стали настоящим событием, можно сказать, исторического масштаба. Никогда еще в современной истории Беларуси не выходило столько много людей на протестные акции в Орше, Пинске и других райцентрах. Такого не ожидали не только многие политологи - сама власть была шокирована решимостью людей. Поэтому, без сомнения, эти акции, старт которым дал организованный БНК «Марш рассерженных белорусов» в феврале, и есть самые важные события уходящего года.

- Давайте попробуем подвести итоги этого «года протестов».

- Как мне кажется, основным является осознание гражданами того факта, что нынешнее политическое руководство страны в не станет дальше эффективно управлять страной и экономикой, не в состоянии отвечать за свои же поступки и инициативы. Не последнюю роль в этом сыграли массовые акции протеста. У многих людей открылись глаза, и они сами себе сказали, что так жить больше нельзя. Даже те, кто не считал себя противником режима, а занимал позицию безразличия, похоже, определились. Если еще зимой 2017 года многие говорили - «Да, Лукашенко плохой, но где гарантия, что вместо него придет лучший», то теперь они говорят «Кто угодно, но только не Лукашенко». Это и есть, на мой взгляд, главный итог уходящего года.

Что касается оппозиции, то в течение года окончательно стало ясно, кто есть кто. Здоровая ее часть, которая считает режим преступным, не подыгрывает ей. И это правильно, ведь, как известно, с террористами переговоры не ведут и играть с ними по их правилам опасно. Вторая часть, к сожалению, выступает адвокатом дьявола на Западе и выбрала своей стратегией сотрудничества с властью.

Для себя год считаю вполне удачным, так как именно в этом году я присоединился к деятельности БНК. Благодаря участию в протестных акциях, я смог познакомиться со многими неравнодушными и активными белорусами, которые являются патриотами своей страны, для которых справедливость и честность не пустые слова. Такие знакомства дорого стоят. Только ради них можно выходить на акции.

- Какой должна быть стратегия действий БНК в следующем году?

- На мой взгляд, выбранная стратегия является полностью успешной, необходимо и дальше ее придерживаться. Нужно привлекать в сопротивление новых людей, искать новые идеи и инициативы. Необходимо более активно действовать на региональном уровне. Как показывает практика, именно там людям живется наиболее тяжело. Наиболее жесткое неприятие действующей власти, ненависть к ней - в малых городах.

- Чего бы вы пожелали белорусам в 2018 году?

- Удачи, веры в свои силы и быть более активными и оптимистичными. И тогда ситуация в стране может измениться. Ведь любая диктатура не вечна, ресурс ее ограничен. Очень скоро у нас наступят долгожданные перемены к лучшему.