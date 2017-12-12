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Видеофакт: Истребители близко подлетели к самолету Путина

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  • 12.12.2017, 12:30
  • 13,317

Путин со странным выражением лица смотрит на приближающиеся к его борту перехватчики.

На видеохостинге YouTube опубликован ролик, снятый внутри самолета президента России, когда тот находился в сирийском небе. На нем видно, как Путин наблюдает за сопровождающими его самолет истребителями Су-35.

Напомним, что Владимир Путин утром 11 декабря прилетел на российскую базу Хмеймим в Сирии, где его встречали глава страны Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировки Сергей Суровикин.

Сопровождающие «Борт номер один» истребители Су-35 отличаются высокой маневренностью, самолет может развернуться буквально на месте. Кроме того, этот российский истребитель поколения 4++ оснащен системой предупреждения о пуске ракет, которая в случае необходимости дает летчику спасительные несколько секунд, чтобы уйти от атаки.


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