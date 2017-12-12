ГАИ усилила контроль за прохождением техосмотра 23 12.12.2017, 12:25

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С 10 декабря и до конца месяца госавтоинспекторы будут проверять наличие отметки о прохождении техосмотра.

Отдельный акцент будет сделан на контроле автомобилей, занятых в пассажирских и грузовых перевозках. У них проверят наличие отметки о прохождении техосмотра и техническое состояние транспортных средств перед выездом на линию, сообщает ГАИ Брестской области, пишет intex-press.by.

В течение трех недель автоинспекция усилит надзор за соблюдением водителями ПДД, перевозки пассажиров, а также физическим состоянием водителей.

В ГАИ отметили, что к нарушителям будут применять самые строгие меры.

Напомним, по новым правилам с 1 января 2018 года больше не нужно заново проходить техосмотр при смене владельца авто.