Конфликты из-за заоблачных тарифов таксистов-хапуг продолжаются 7 12.12.2017, 12:51

3,815

Не секрет — некоторые таксисты нашли лазейку в законодательстве и пользуются вседозволенностью.

По закону, водитель-ИП имеет право устанавливать расценки на свои услуги. О том, что они должны соответствовать каким-либо пределам, не сказано. Естественно, этим пользуются. И даже после десятков публикаций на данную тему до сих пор встречаются конфликтные ситуации. По словам клиентов, некоторые таксисты пошли дальше разговоров на повышенных тонах в салоне — они вызывают милицию и пытаются взимать деньги через суд, пишет onliner.by.

Герой первой истории — Тигран — попал в неприятную ситуацию в начале октября: «Сел в такси около „Минск-Арены“, проехал до пр. Дзержинского. Водитель потребовал 37 руб. за 10 минут поездки. Конечно, это вызвало возмущение, но я постарался держать себя в руках, не доводить дело до ругани. Я спокойным тоном отказался платить такую сумму. На это таксист вызвал милицию. Приехали сотрудники, предложили проехать в отделение — оно было неподалеку. В патрульной машине я продолжил свою тактику спокойного поведения. Бесконфликтно уточнил: нужно ли мое присутствие, если моя личность установлена, предоставил паспорт. Милиционеры согласились на мои аргументы. Сказали, знаем об этих историях с таксистами, но ничего не поделаешь — закон на их стороне. Как я понял из разговора, подобный вызов — далеко не единственный, такова тактика водителей. В здании опорного пункта мне сообщили, что я больше не нужен. Позже пришла повестка в суд на предварительное слушание дела. Я не смог явиться на это заседание. Предполагаю, доведение неоплаты до суда и взыскание денег с пассажиров таким образом — тоже часть новой тактики некоторых таксистов».

Доводы Тиграна повторяет и читательница Марина, которая воспользовалась услугой таксиста-ИП, когда приехала из Гомельской области в Минск в минувшую пятницу. «Приехала присмотреть за маленьким больным племянником, потому что его родителей срочно вызвали на работу. Не спала ночь, опаздывала, потому взяла такси, стоявшее напротив ж/д вокзала. Несколько раз спрашивала стоимость проезда до улицы Рафиева, спрашивала о тарифах — водитель уходил от прямого ответа. Тогда я сказала, что знаю про истории о нереально завышенных тарифах, и предупредила о том, что оплачивать такие суммы не буду и лучше ему будет меня высадить сразу. Но водитель сказал, мол, он не такой, он честный. Я осмотрела салон авто на наличие тарифов с мелким шрифтом и вообще хоть каких-нибудь тарифов, но их нигде не было. Счетчик был якобы случайно прикрыт (известны случаи, когда счетчик как будто случайно прикрыт выползшими чеками, на что следует обратить внимание водителя при поездке — прим.). По приезду на ул. Рафиева мне озвучили сумму в 41 рубль».

«Тут же появился бейдж с единственным тарифом на панели и открылся дисплей таксометра, — уверяет Марина. — Сказала, что платить по такому тарифу я не буду, стоимость этого маршрута максимум 10 рублей. Таксист заблокировал двери автомобиля, начал кричать, мол, я могла бы вызвать такси и не трепать ему нервы. Потом достал пачку каких-то бумаг и стал трясти передо мной, говоря, что это такие же умники на него жалуются, но ему ничего за это не будет, потому что он ИП и может устанавливать любой тариф. Я напомнила: установить-то он может, что хочет, но он обязан озвучить этот тариф до поездки, а не скрывать его. Также обратила внимание на то, что бейдж появился только по приезде, хотя я спрашивала о стоимости и тарифах заранее. В ответ услышала что-то вроде „если всем рассказывать о своих тарифах — никто не будет ездить“. В итоге дверь он так и не разблокировал, сестра также не смогла открыть дверь с обратной стороны. Пробовал торговаться, сбросил цену до 30 рублей, но это нас не устраивало. В итоге мужчина повез меня в отделение милиции и — что особенно примечательно — таксометр не выключал. В итоге общая сумма составила 52 рубля за поездку, часть из которой я вообще не заказывала».