Борисовские предприниматели готовы взбунтоваться 5 12.12.2017, 12:59

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ИП настроены на забастовку и демонстрацию возле исполкома.

В Минске прошел форум предпринимателей из общественного объединения «Перспектива», которое объединяет торговцев местных рынков и мелких магазинов.

Торговцы из Борисова заявили на форуме о своей готовности к протесту, пишет сайт ex-press.by.

По словам борисовчанина Владимира Ситникова, в городе торговцы вот-вот выйдут на стихийный митинг. Страсти закипели после того, как к власти в городе пришел новый человек, который якобы задумал закрыть 4 действующих рынка и перевести всех торговцев на другое место.

«Новый «мэр» города у нас работает только два месяца. По его мнению, рынки должны исчезнуть. На 4 рынках работает до 2 тысяч ИП. На самом большом — 650 человек. 5 декабря уже было решение по первому из рынков – «Стадион», чтобы совсем снести. Косвенное подтверждение — непродление арендных договоров с торговцами», — сказал участникам форума Владимир Ситников.

По его словам, если дойдет до закрытия, торговцы, которые брали кредиты для развития бизнеса, не смогут платить по кредитам и потеряют вложенные деньги.

На речь Владимира Ситникова откликнулись около 40 предпринимателей, которые приехали на форум из Борисова. Они готовы прекратить работу совсем.

«Нас хотят переселить в район возле кладбища, там якобы будет новый рынок. Это на окраине города, туда никто не поедет», — высказалась из зала предприниматель Ирина.

Борисовские предприниматели говорят, что готовы устроить демонстрационную акцию — вместе прийти к горисполкому и сдать свои документы на право торговли. Они говорят, что на площадь выйдет несколько сотен человек.

Представитель Минэкономики Петр Арушаньянц, участвовавший в работе форума, пообещал, что приедет в Борисов разобраться в конфликтной ситуации.