Порошенко: Подвиг киборгов донецкого аэропорта превзошел славу 300 спартанцев 1 12.12.2017, 13:07

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Подвиг украинских солдат остановил наступление российского агрессора.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства, пишет Гордон.

"В сложное для страны время вы первыми встали на защиту ее независимости и территориальной целостности", – отметил Порошенко.

По его словам, благодаря успешным действиям воинских частей Сухопутных войск было остановлено продвижение врага вглубь территории Украины, освобождены важные населенные пункты – Мариуполь, Красный Лиман, Николаевка, Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск, Дружковка, Северск, Пески и другие.

"Навеки войдет в историю Украины подвиг киборгов донецкого аэропорта, превзошедший славу 300 спартанцев, несокрушимость и стремительность "Черной бригады", стойкость, мужество и непобедимость всех воинов – пехотинцев, танкистов и артиллеристов, представителей других родов войск, боевого и материально-технического обеспечения, которые, ежеминутно рискуя жизнью, надежно стоят на защите не только своего Отечества, но и всей демократической Европы", – добавил президент.

Порошенко почтил память погибших героев. "Вечная память и слава героям, кто отдал свою жизнь за независимость страны, ее мир и спокойствие, светлое будущее украинского народа. Их подвиг будет вечно жить в наших сердцах и будет служить образцом честного, беззаветного служения Родине", – заявил президент.

Он добавил, что высокий профессионализм бойцов Сухопутных войск "в сочетании с мощным оружием и военной техникой и в дальнейшем будет оставаться мощным гарантом обороноспособности нашего государства".