«Как жить? Ведро воды из крана ждем 1,5 часа» 1 12.12.2017, 13:12

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В деревне под Минском жители с мая не могут мыться, стирать, готовить пищу.

Восемь семей в деревне Ведрица с мая не видели нормального напора воды в кране. Труба, по которой вода попадает в их дома, – дырявая.

А потому люди не могли ни мыться, ни стирать, ни готовить пищу, и даже паровые котлы у них не грели, ведь систему отопления нужно подпитывать, а вода не текла, передает «Белсат».

По рассказам местных жителей, за полтора часа из крана натекает пятилитровое ведро. Воды едва хватает на то, чтобы помыть посуду, но готовить пищу на ней нельзя, так как она ржавая. Мыться приходится ходить к соседям в другой конец деревни.

«Мы обращались в сельсовет, писали в ЖЭС, но они только обещают», – пожаловалась 85-летняя жительница древни Ведрица Нина Константиновна.

За несколько дней до приезда журналистов работники Червенского водоканала действительно почистили колодец. Пока работали, вода у всех жителей улицы была, а когда поехали – проблема вернулась.

Журналисты направились в червеньский водоканал и нашли чиновника, отвечающего за ремонтные работы. Он уверяет, что уже даже закуплены материалы для ремонта водопровода.