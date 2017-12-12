В Америке научились получать электричество от биения сердца 2 12.12.2017, 13:23

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Новый метод случайно открыли инженеры из Канады.

Группа канадских инженеров из Альбертского университета разработала новый способ производства электроэнергии для зарядки портативных устройств или датчиков. Это открытие задает новые стандарты трибоэлектрических наногенераторов, пишет hightech.fm.

На это открытие ученых натолкнула случайность: аспирант Цзюнь Лю, работая с атомно-силовым микроскопом, забыл нажать кнопку, подающую ток на образец, но все равно увидел, как ток проходит через материал. Сначала он и его коллеги подумали, что это какая-то аномалия или помехи, но в ходе исследования выяснилось, что механическая энергия консоли микроскопа, двигающейся по поверхности, может вырабатывать поток электричества. Однако вместо того чтобы высвобождать всю энергию в одной вспышке, возник установившийся ток.

«Это большое открытие, — считает профессор Томас Тандат, научный руководитель Лю. — До сих пор другие команды смогли только выработать очень высокое напряжение, но не ток. То, что обнаружил Лю, это новый способ получения непрерывного потока сильного тока».

На практике это означает, что генераторы наноразмера имеют возможность получать энергию для электрических устройств на основе мельчайших движений и колебаний: от работы двигателя, движения по автотрассе и даже от сердцебиения. Применять эту технологию можно будет повсюду, от сенсоров для наблюдения за состоянием трубопроводов или мостов до носимой электроники.