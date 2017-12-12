Губернатор Тартуги 1 12.12.2017, 13:39

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Белорусы высмеяли слова Лукашенко об «ИТ-гавани».

«Салідарнасць» собрала реакцию белорусов в соцсетях на «цифровое» совещание у Лукашенко.

Напомним, в понедельник Лукашенко провел совещание по проекту декрета «О развитии цифровой экономики». На мероприятии правитель сказал о необходимости скорейшего принятия и использования новой цифровой реальности. А также метафорично сравнил Беларусь со «спокойной гаванью», предложив пользоваться ей, но и о государственной казне не забывать.

Цифровое» совещание стало одной из самых обсуждаемых событий понедельника в Байнете.

«Я буду гарантировать вам стабильность, невмешательство». Слова настоящего губернатора Тортуги», - написал экономист Сергей Чалый.

«Только два человека сегодня присутствовали и на IT-совещании, и на совещании по безопасности президента – Виктор тоже Лукашенко и Александр Лукашенко. Это всё, что нужно знать об IT-безопасности», - прокомментировал журналист Виктор Малишевский.