На газопроводе в Австрии произошел взрыв, десятки раненых 12.12.2017, 13:43

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Один человек погиб, около 60 получили ранения в австрийском городе Баумгартен.

В австрийском городе Баумгартен на газораспределительной станции произошел взрыв.

Как сообщает издание Heute, в результате взрыв погиб по меньшей мере один человек, около 60 получили ранения.

На месте происшествия работают 18 пожарных бригад, четыре машины скорой помощи, также ведутся поисковые работы.

Полиция призвала избегать района взрыва и следовать указаниям экстренных служб.

Баумгартен является одним из самых важнейших хабов природного газа в Европе - газораспределительный центр входит в тройку крупнейших в Европе. Ежегодно станция отправляет по газопроводу 40 миллиардов кубометров природного газа для Австрии и стран Европы. Протяженность трубопровода Австрии - 2 тысячи километров.