Минобразования: Подросток из спецучилища в Могилеве сам сломал себе позвоночник 13 12.12.2017, 14:51

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Фото: Анжелика Василевская / TUT.BY

В ведомстве прокомментировали избиение начальством учащихся спецучреждения.

Воспитанник могилевского спецучилища "получил травму при попытке побега". Об этом сообщили БелТА в Министерстве образования.

"По имеющейся информации, из спецучилища закрытого типа города Могилева был совершен побег 6 воспитанниками. В учреждении воспитываются подростки, совершившие уголовные преступления или иные противоправные действия. Во время побега, прыгая через забор, один из сбежавших получил травму позвоночника", - проинформировали в министерстве.

При поступлении сигнала от родителей по факту побега и избиения сотрудниками спецучилища этих подростков представители Министерства образования были направлены для принятия мер реагирования. Все дальнейшие решения принимались совместно с правоохранительными органами.

"Любое насилие в учреждениях образования недопустимо. Для предупреждения подобных проявлений принят ряд управленческих и организационных решений. Этот вопрос находится на контроле в Министерстве образования", - отметили в ведомстве.

Напомним, уголовное дело по ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) УК возбуждено в отношении директора спецучилища и его заместителя, они задержаны и заключены под стражу. Расследованием занимается УСК по Могилевской области.

Следствие установило, что двое мужчин при выяснении у шестерых воспитанников возглавляемого ими учреждения образования обстоятельств и причин самовольного ухода с территории училища избили несовершеннолетних. Затем они организовали незаконное помещение подростков в комнату, ограничив тем самым свободу.