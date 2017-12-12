Взрыв на хабе в Австрии прервал поставки российского газа в Европу 4 12.12.2017, 15:39

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Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

В Италии введено чрезвычайное положение.

Из-за взрыва на крупнейшей газораспределительной станции Австрии в районе города Баумгартен операторы хабов заявляют о форс-мажоре и падении импорта газа в Европу. Об этом сообщил на своем сайте австрийский CEGH, а также AGGM Austrian Gas Greed Management (перевод – РБК).

Агентство Bloomberg сообщило, что прерваны поставки газа из Австрии в Италию, Венгрию и Словению.

Итальянский газотранспортный оператор Snam Rete Gas объявил, что импорт газа из России временно остановлен из-за аварии в Австрии, а словацкий газотранспортный оператор Eustream снизил оценку транзита газа по ужгородскому коридору.

Министр экономического развития Италии Карло Календа объявил во вторник о введении чрезвычайного положения в связи с прекращением поставок газа, передает агентство Reuters. «У нас возникли серьезные проблемы с поставками газа», сказал он, добавив, что «если бы действовал Трансадриатический газопровод (TAP), Италии не пришлось бы объявлять режим чрезвычайного положения».

Итальянский газотранспортный оператор Snam заявил, что, по текущей информации, поставки газа могут быть возобновлены уже сегодня, если будут подтверждены первые данные об отсутствии повреждения транспортной инфраструктуры.

Представитель НАК «Нафтогаз Украины» заявил «Интерфакс-Украина», что компания сможет обеспечить газом украинских потребителей из запасов в условиях временного прекращения или ограничения поставок газа с европейского направления.

В Австрии, в районе населенного пункта Баумгартен, у границы со Словакией произошел взрыв на газовой станции и как следствие — крупный пожар. В результате этой аварии погиб человек и еще 18 получили ранения, сообщается на сайте центрально-европейского хаба Gas Connect Austria. Транзит через Австрию на юг и юго-восток (в Словакию, Венгрию, Словению, Хорватию) нарушен до дальнейшего уведомления. Согласно сообщению Gas Connect Austria, пока планируется замещать импортный газ местным.

Цена газа на хабе в Баумгартене с поставкой на следующий день открылась с $292 за 1000 куб. м, но уже выросла в полтора раза — до $413, свидетельствуют данные хаба CEGH (передает «Интерфакс»). Газ с поставкой во вторник торгуется уже по $537.

Газ поставляется в Баумгартен из России и Норвегии. Этот хаб является конечной точкой, где газ из России принимается потребителями. Как писала в июне газета Der Standart, хаб в Баумгартене рассматривается как одна из возможных точек для поставок газа по «Турецкому потоку».

В «Газпроме» прокомментировали ситуацию на станции в Баумгартене, отметив, что компания делает все возможное для обеспечения бесперебойных поставок газа потребителю. «Газпром экспорт» осведомлен об инциденте на австрийском газораспределительном хабе. «В настоящее время компания работает над перераспределением потоков газа и делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа своим клиентам на этом транспортном направлении», — говорится в заявлении пресс-службы компании.