Семь повседневных привычек, которые раскроют тайные стороны вашей личности 4 12.12.2017, 15:50

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У каждого есть предпочтения и ежедневные ритуалы, о природе которых мы не задумываемся.

Мы привыкли воспринимать их как обычные действия, а вот ученые утверждают, что наши привычки, с первого взгляда совершенно безобидные, способны рассказать о той стороне личности, которую не хочется никому показывать.

AdMe.ru подготовил 7 самых распространенных привычек и узнал, какие секреты могут выдать окружающим наши пристрастия.

1. Органическая еда

Фото: They Came Together/Lionsgate

Люди, которые не признают вкусную, но вредную пищу и тщательно выбирают качественные продукты без пестицидов и гормонов, больше других имеют склонность к осуждению, отсутствию альтруизма и к субъективности по отношению к другим.

Ведущий автор исследования объяснил результаты так: «Людям кажется, что они сделали хороший поступок и теперь у них есть разрешение на то, чтобы впоследствии вести себя неэтично. Это можно сравнить с тем, что вы идете в спортзал, пробегаете несколько километров и решаете, что теперь вам можно съесть шоколадный батончик». Так и люди, привыкшие покупать органические продукты, как бы начисляют себе баллы за хорошие поступки, которые в дальнейшем могут потратить на не самые благовидные действия.

2. Солярий

Фото: Friends/NBC

Большинство людей знают о вредных последствиях загара, что привело к снижению популярности соляриев. Но все же остались люди, которые регулярно туда ходят, и ученые утверждают, что желание получить загар под искусственным солнцем выдает склонность и к другим зависимостям. Например, такие люди подвержены в 6 раз большему риску стать алкоголиками и в 3 раза чаще страдают от сезонного аффективного расстройства.

3. Прохладный душ

Фото: They Came Together/Lionsgate

Ученые утверждают, что человек способен сам восполнять недостающее эмоциональное тепло путем регулирования температуры воды. Например, чем больше времени человек проводит под теплым душем или в ванной, тем сильнее в нем чувство одиночества. Любители же прохладного душа эгоцентричны, упрямы и не терпят чужого мнения. Такие люди могут выслушать иную точку зрения, но никогда с ней не согласятся.

4. Многоразовые продуктовые сумки

Фото: Sex and the City 2/Warner Bros

Еще несколько лет назад в моду вошли многоразовые тканевые сумки, и некоторые люди с удовольствием заменили ими пластиковые и бумажные пакеты. Но и в этом случае, как и с любителями органических продуктов, происходит своеобразное накопление «бонусных баллов» за хорошие поступки, поэтому такие люди чаще остальных покупают нездоровые продукты (чипсы, шоколадки, газировку и так далее).

Авторы исследования объясняют результаты тем, что покупатели, использующие тканевые сумки, считают, что тем самым они заботятся об экологии (хороший поступок), а потому имеют право побаловать себя чем-то вкусным, но вредным.

5. Электронные письма

Фото: F33dM3Mango3s/imgur

Электронный почтовый ящик может многое рассказать о личности человека:

Люди, которые не оставляют без внимания новые письма (фильтруют, удаляют или отвечают сразу, как только их получат), желают держать все под контролем и находятся в чрезмерном напряжении.

Если человек редко удаляет сообщения после прочтения, то это говорит о перфекционизме, а также о потребности в чувстве защищенности. Такие люди оставляют все на всякий случай.

Люди, которые оставляют электронные письма непрочитанными и не удаляют их, обладают высоким интеллектом, поскольку они осознают, что чтение этих писем не даст им ничего полезного, и они просто не тратят на это время.

6. Лайки в соцсетях

Фото: Ace Ventura: Pet Detective/Warner Bros

В ходе исследования было обнаружено, что по лайкам в Facebook можно определить пол, политические взгляды, сексуальную ориентацию, религиозные убеждения и уровень интеллекта. Все это делалось с целью улучшения методов продаж различных товаров, но исследователи также выяснили, что лайки являются одной из форм «диванного активизма» и признаком лени. Люди могут выразить обеспокоенность по поводу тех или иных событий всего лишь одним кликом мыши, тем самым экономя время и не прилагая реальных усилий.

7. Горькие продукты

Фото: Twin Peaks/ABC

У каждого есть знакомый, который любит кофе без сливок и сахара. А вот ученые утверждают, что люди, которые пьют чистый черный кофе, с большой долей вероятности могут иметь психические расстройства, свойственные серийным убийцам.

По результатам исследования, любовь к любым горьким продуктам может свидетельствовать о том, что перед вами психопат. В то же время те, кто отдает предпочтение пиву, тоникам и другим несладким жидкостям, с большей вероятностью имеют черты садизма и нарциссизма, склонны к двуличию, тщеславию и эгоизму, а также к получению удовольствия от страданий других людей.