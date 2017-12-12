В Украине создали уникальную сигнализацию для автомобилей «на все случаи жизни» 7 12.12.2017, 16:11

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Заглушить ее невозможно.

Двое украинцев создали уникальную сигнализацию, которая сообщает автовладельцу, если в автомобиле разбили окна, ударили на парковке или грузят на эвакуатор. Заглушить ее невозможно, уверяют изобретатели, пишет autonews.ua.

Идея — создать новую систему сигнализации возникла у одного из изобретателей — Вадима Кочевых — после того, как несколько его друзей пострадали от автомобильных воров. Те за минуту отключили сигнализацию, после чего забрали из автомобиля все ценные вещи.

Через интернет-приложение изобретение украинцев соединяет авто с мобильным телефоном владельца. Как только двери автомобиля открывает вор, владелец машины сразу же получает об этом сообщение по телефону. Если в машине разбили стекло, ударили на парковке или грузят на эвакуатор — система об этом сообщит в течение трех минут. Через специальное мобильное приложение за вашей машиной могут также следить ваши родные и друзья. Эту опцию продумали в случае, когда владелец автомобиля едет путешествовать, а машину оставляет.

Устройство также позволяет увидеть текущий заряд аккумулятора, местоположение машины на карте. Такую сигнализацию водитель может установить самостоятельно в любое авто.

Изобретатели уверяют: даже если злоумышленникам удастся заглушить сигнал, программа все равно сообщит владельцу о ворах.