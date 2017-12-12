Гродненский активист: Весенние акции протеста в регионах — самые известные события 2017 года 12.12.2017, 16:23

Игорь Банцер

Борьба со скандальным декретом №3 - главный итог этого года.

Общественный активист, член Объединенной гражданской партии из Гродно Игорь Банцер рассказал «Радыё Рацыя», что считает самым главным результатом 2017 года борьбу белорусов с декретом о «тунеядцах», а самыми известными событиями - акции, которые происходили в регионах Беларуси:

- Самым главным итогом года я считаю победу народа над декретом №3. Это важнейшее событие этого года, которое мы смогли достичь.

Напомним, что на весенние акции протеста против скандального декрета Лукашенко, люди вышли не только на улицы Минска и областных городов, протесты прокатились и по регионам.