Владимир Орлов: Обещаю, что будет и интересно, и смешно, и страшно 12.12.2017, 16:35

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Владимир Орлов

Фото: nn.by

Известный белорусский писатель презентует свои избранные произведения в пяти томах.

Накануне Рождества увидел свет пятитомный сборник избранных произведений одного из любимейших писателей современной Беларуси - Владимира Орлова, пишет nn.by.

Книга избранной эссеистики начинается с легендарного эссе «Независимость - это ...», переведенного на 20 языков мира.

Томик поэзии - это избранные произведения из пяти поэтических книг, включая «Паром через Ла-Манш» за которую автор получил премию «Европейский поэт свободы».

Читателю предлагается и фирменная историческая проза Орлова - повести «Сны императора» и «Время чумы», рассказы «Три мужа госпожи Доминики», «Рандеву на маневрах», «Любовник ее величества» ..

В собрание сочинений вошли мистическая история любви «Пейзаж с ментоловым запахом», антитоталитарный «Орден Белой мыши», антиколониальная «Сибирская повесть».

Не забыта в сборнике и проза последних лет - новейшие повести «Танцы над городом» и «Дом с домовыми».

«Это самый лучший подарок, который я когда-либо получал на Рождество, - говорит Владимир Орлов. - Буду встречать праздники в окружении моих книг и моих героев. Обещаю, что будет и интересно, и смешно, и страшно. Но только не скучно.»

Рождественская автограф-сессия Владимира Орлова состоится в среду 20 декабря в «Академкниге» (пр. Независимости, 72). Начало в 18 часов.

Читатели смогут получить автограф также на книге Владимира Орлова и Павла Татарникова «Айчына: маляўнічая гісторыя. Ад Рагнеды да Касцюшкі».