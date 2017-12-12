Ученый попытался доказать существование «мужского гриппа» 1 12.12.2017, 16:47

Cильный пол более восприимчив к осложнениям при гриппе.

Канадский ученый пришел к выводу, что в насмешливом понятии "мужской грипп" - подразумевающем, что страдающие простудой мужчины якобы склонны преувеличивать, называя свое болезненное состояние гриппом - на самом деле есть доля правды. Исследователь установил, что более слабым иммунитетом, по сравнению с женщинами, сильный пол наделила эволюция, пишет британская газета The Independent.

Доцент Мемориального университета Ньюфаундленда Кайл Сью проанализировал соответствующие исследования по этой проблеме и выяснил, что, по сравнению с женщинами, у взрослых мужчин при гриппе более высокий риск госпитализации, а также выше показатели смертности от этого заболевания.

Сью также установил, что сильный пол более восприимчив к осложнениям и больше подвержен смертности от многих острых респираторных заболеваний.

По некоторым данным, мужчины чаще страдают от ОРВИ из-за слабости своей иммунной системы, уступающей по силе женской.

"Согласно исследованию доктора Сью, тестостерон может подавлять мужскую иммунную систему, тогда как женский половой гормон ее повышает", - пишет издание.

Однако ученый полагает, что эволюция, лишив мужчину сильного иммунитета, одновременно позволила ему вкладывать свою энергию в другие биологические процессы, "такие как рост, вторичные половые признаки и размножение".

По мнению Сью, нежелание болеющего мужчины покидать постель также можно считать унаследованным от пещерных людей "поведением, которое защищает от хищников".

В то же время газета отмечает, что многие медики и ученые к выводам канадского исследователя относятся скептически.