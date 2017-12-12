«В спецучилище рассчитывали замять дело — думали, что все, кто убежал, сироты» 2 12.12.2017, 17:02

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Ученик могилевского СПТУ-2 оказался в больнице с переломом позвоночника, еще пятеро избиты — руководство училища арестовали.

26 ноября шестеро воспитанников сбежали из могилевского спецучилища закрытого типа №2. Их задержали через три часа, а еще через день один из беглецов оказался в больнице. Только о том, что ее сын Андрей лежит в больнице с серьезной травмой позвоночника, Елена Щавликова, возможно, и не узнала бы, если бы ей не позвонила медсестра из травматологии, передает «Еврорадио».

"Мне кажется, что они хотели это всё скрыть. Потому что мне не сообщили сразу, что сын находится в больнице с такой травмой — закрытый перелом первого позвонка поясничного отдела. Возможно, рассчитывали, что не такая серьёзная травма будет, и всё это припрятали. Ничего не известно и о причинах и последствиях предыдущих побегов из этого училища. Наверное, если бы мне не позвонила медсестра из травматологии, то я бы и не знала, что с моими ребёнком случилось — руководство не сообщило мне ни о побеге, ни о том, что Андрей находится в больнице. Хотя Дикова, заместитель по воспитательной работе, раньше говорила мне, что они родителям сообщают о каждой царапине! Правильно, остальные дети, которые вместе с моим сыном были в своём побеге, они либо сироты, либо дети, у которых родители лишены родительских прав. Некому за них заступиться. Они рассчитывали на то, что и за Андрея некому будет заступиться, видимо, думали, что я лишена родительских прав, или что он из неблагополучной семьи", - рассказывает Елена Щавликова.

Андрей в госпитале, фото со страницы Елены Щавликовой в "Одноклассниках".

В спецучилище Андрей попал по решению суда 26 октября. Вместе с друзьями он залез в чужую машину, украли приборную панель и колоду карт. Андрей получил полгода ограничения времени — с 21.00 до 7.00 должен был находиться дома. Но за нарушение этого режима парня направили в Могилёвское спецучилище. Через месяц Андрей из него сбежал.

"Я у него первое что спросила: "Сын, зачем ты это сделал?". На что он мне ответил: "Жить там просто невозможно. Нас били, нам всё запретили — посылки, передачи, звонки. Но главное — нас били. Поэтому и сбежали". Знаете, в каждом его письме было написано: "Я выдержу, я справлюсь", но я не обратила на это предложение внимания. А когда он уже был в больнице, то признался, что правду в письме написать не мог, так как все письма сотрудники спецучилища читали, и не отправили бы, и по телефону сказать не мог, так как рядом постоянно находился сотрудник училища", - рассказала Елена Щавликова.

Могилевское спецучилище закрытого типа №2, фото: tut.by.

Но как Андрей получил свою травму? В Министерстве образования заявляют, что "во время бегства, перепрыгивая прав забор, один из беглецов получил травму позвоночника". Андрей, по словам матери, утверждает, что его избили сотрудники СПТУ-2.

"Билли втроём — заводили в "родительскую комнату" по одному и избивали. По словам Андрея, когда его первый ударил, он упал, и тогда начали бить ногами. Говорит, по спине ударили, стало больно, за спину схватился, но вдвоём били ногами, а он за спину держался", - делится Елена.

Звонок Андрею результата не даёт. Нет, на звонок отвечает он сам, но ответить на мой вопрос парень не успевает — телефон каким-то образом оказывается в руках другого человека. Как выясняется, сотрудника спецучилища, который "охраняет" парня в палате.

- Андрей, расскажите ещё раз, как вы получили свою травму?

— Да, я представитель режима, нахожусь вместе с ним в палате. Все вопросы, пожалуйста, к следователю. И не беспокойте...

— Вы мне лучше объясните, каким образом личный телефон Андрея вдруг оказался в руках "представителя режима"?

— Я у него сейчас взял телефон и с вами разговариваю.

— Проще говоря, отобрали у него телефон?

— Не отобрал, а он мне дал поговорить с вами.

— Вы хотите сказать, что он боится разговаривать с журналистами и поэтому передал вам телефон, чтобы вы со мной поговорили?

— Он не боится разговаривать с журналистами. Он у меня, у нас, точнее, несовершеннолетний, и поэтому все разговоры только с разрешения следователя. Если бы он был совершеннолетний, вопросов нет.

— Я хочу поговорить с Андреем с разрешения его матери, которая дала мне номер его телефона!

— С разрешения следователя, пожалуйста.

— Он что, находится под следствием, чтобы у следователя разрешения спрашивать?

— Он несовершеннолетний, до свидания!

Врачи Могилёвской областной больницы, где лечат Андрея, пояснили журналистам, что такие травмы характерны как раз для падения.

Доктор хирургического отделения Геннадий: "Сложно сказать, как оно произошло. Но из нашей практики, компрессионные переломы позвонков, связанные с падением на ноги, или на ягодицы. Это характерно для человека, который упал с высоты ".

Также врачи подтверждают, что с такой травмой парень мог двигаться и даже некоторое время не замечать ее.

Как стало известно журналистам, назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, которая и должна выяснить, в результате чего была получена травма. Тем не менее, в отношении директора спецучилища закрытого типа №2 и его заместителя Следственный комитет возбудил уголовное дело. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Елена Щавликова

"Я не считаю своего сына идеалом, что он самый лучший — он совершил правонарушение, и за это его туда отправили. Но избивать никому не позволено ребёнка, каким бы он ни был. А не так, как пишут в комментариях: "Зеки, так им и надо!". Знаете, я бы хотела, чтобы другие дети не страдали. Мой сын пострадал и, возможно, так и надо было — чтобы всё это прекратить и чтобы другие дети не пострадали. Какие ни есть, но это дети...", - говорит Елена Щавликова.

Мать пострадавшего парня говорит, что в поисках правды пойдёт до конца: "До администрации Лукашенко дойду, если потребуется". Только при зарплате в 600 рублей на семью с четырьмя несовершеннолетними детьми, Щавликовы не могут себе позволить нанять адвоката. Надеются, что этого не потребуется.

Кстати, это уже далеко не первый случай побега из Могилёвского спецучилища. Так, в 2014 году сначала сбежали пять подростков, потом сразу 34, и через несколько недель сбежали ещё двое парней. В 2015 году тоже были три случая побега, но тогда бежали по двое-трое человек за раз.