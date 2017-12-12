Шесть российских хоккеисток пожизненно отстранены, результаты сборной аннулированы 13 12.12.2017, 18:25

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Фото fhr.ru

МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил российских хоккеисток Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву и Галину Скибу от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи, пишет segodnya.ua.

Решение принято по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с домашних Игр.

МОК также сообщил, что комиссия рассматривала дело еще одной спортсменки, но оно было закрыто без применения санкций. Ранее сообщалось, что комиссия рассмотрит дела семи российских хоккеисток-участниц Олимпийских игр.

Кроме того, результат сборной России, которая на Олимпиаде уступила на стадии четвертьфинала, аннулирован.

"Российская команда дисквалифицирована на женском турнире по хоккею с шайбой, а Международной федерации хоккея отправлена просьба внести соответствующие изменения в результаты соревнований", – говорится в сообщении МОК.

Таким образом, общее число дел, открытых комиссией Освальда против российских спортсменов, достигло 46. Ранее по результатам работы комиссии Россия была лишена 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), таким образом, российского флага не будет на Играх-2018. Спортсмены из этой страны, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить на Играх в Южной Корее только в статусе "спортсмены-олимпийцы" под олимпийским флагом.

Во вторник Олимпийский комитет России принял окончательное решение по участию в Играх-2018: спортсмены поедут на игры под нейтральным флагом, бойкота не будет.