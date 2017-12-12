Стало известно, как будет работать метро в новогоднюю ночь 2 12.12.2017, 18:41

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Также появилась информация о работе наземного транспорта в столице.

С 31 декабря на 1 января Минский метрополитен будет возить пассажиров до 4 утра, рассказал CityDog.by официальный представитель Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

Но перерыв в работе метро 1 января все-таки будет: с 04:00 до 05:30. Далее метро будет работать по графику праздничного дня.

Наземный транспорт 25 декабря и 1 января будет ходить по графику воскресенья, сообщили в «Минсктрансе». В эти два дня не будут ходить автобусы №76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э.