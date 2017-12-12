В Болгарии конфисковали биткоинов на $3 миллиарда 7 12.12.2017, 18:52

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Этой суммы хватит на покрытие 18% госдолга страны.

В Болгарии раскрыли крупную сеть контрабандистов, которые уходили от уплаты налогов и сборов, а деньги вкладывали в Bitcoin. В итоге болгарское правительство конфисковало у контрабандистов 200 тысяч биткоинов, то есть около трех миллиардов долларов в эквиваленте, сообщает «Сегодня» со ссылкой на CoinDesk.

Отмечается, что контрабандисты заразили вирусом компьютеры болгарской таможни. Доступ к сети преступники получили с помощью подкупа. Целью была неуплата таможенных сборов при ввозе товаров в Болгарию.

В схеме участвовали 23 преступника, у которых на руках оказалось более 200 тысяч биткоинов.

Суммы, которую конфисковало болгарское правительство, хватило бы на покрытие 18% государственного долга Болгарии, подсчитали аналитики, так как 3 миллиарда долларов – это около 7% от ВВП Болгарии. При этом официально Болгария еще не определилась с тем, на какие нужды будут потрачены деньги.

Впрочем, несмотря на популярность среди преступников, биткоины выходят и в правовое поле. Так, накануне, 11 декабря, начались торги фьючерсами на биткоин на Чикагской бирже. Также о возможности запустить торговлю фьючерсами на Bitcoin заявили в Японии. Однако японским властям для этого придется сначала изменить законодательство - квалифицировать криптовалюты в качестве финансовых продуктов.

Ранее также сообщалось, что Северная Корея усиленно "майнит" биткоины, а также может использовать их для обхода ограничений на торговлю и новых санкций, одобренных Советом безопасности ООН.