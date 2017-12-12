В Литве у российского предпринимателя изъяли полтонны кокаина 4 12.12.2017, 19:10

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В Шяуляйском районе уничтожено полтонны кокаина стоимостью около 50 млн евро.

В Шяуляйском районе Литвы в специальной печи во вторник уничтожено более 500 кг кокаина, контрабандным путем привезенного из Южной Америки. Его стоимость в розничных "уличных" ценах может достигать почти 49 млн евро, передает telegraf.com.

Отмечается, что наркотик был задержан в мае этого года, когда в Клайпедский порт из Южной Америки прибыл груз - металлические отливочные формы, предназначенные для одного из созданных в Литве предприятий.

Его директор, россиянин, получивший вид на жительство в Литве, сейчас проживает в России.

У сотрудников Криминальной службы таможни вызвали подозрения и сам груз, и его маршрут. Отливочные формы (якобы предназначенные для производства пластиковых изделий) были доставлены в Литву из Эквадора, с заходом в Колумбию, а также в германский порт Гамбург.

По словам таможенников, именно в грузах, доставляемых из этих стран Южной Америки, в последние годы в Литве была обнаружена не одна партия наркотиков.

Внутри отливочных форм, в охлаждающих камерах были обнаружены герметично упакованные, залитые силиконом упаковки с наркотиком - всего 579 упаковок кокаина весом (брутто) около 610 килограммов. После экспертизы, без упаковки и веса отобранного для исследования порошка, на уничтожение было передано 575,4 кг кокаина.