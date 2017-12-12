Учреждения физической культуры и спорта освободили от уплаты налога на прибыль 12.12.2017, 19:20

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Соответствующий указ вводится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021-го.

Учреждения физической культуры и спорта на три года освобождаются от уплаты налога на прибыль.

Как сообщает пресс-служба диктатора, соответствующий указ №443 Лукашенко подписал 12 декабря.

В соответствии с документом, прибыль от приносящей доходы деятельности, полученная финансируемыми из бюджета организациями физической культуры и спорта, освобождается от налога на прибыль. Высвобождающиеся средства будут направлены на обеспечение уставной деятельности организаций, что позволит повысить эффективность их работы.

Указанная норма вводится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021-го. На основании анализа эффективности использования высвобождающихся по данной льготе средств будут внесены предложения о целесообразности продления действия этой нормы.