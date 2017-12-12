Сборная Беларуси по хоккею не поедет на Олимпиаду-2018 6 12.12.2017, 19:45

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Белорусским хоккеистам не придется заменять сборную России.

Сборная России по хоккею поедет на Олимпиаду в Южной Корее в феврале 2018 года. Об этом сайту iz.ru сообщил председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг. По его словам, "это решение спортсменов, которое поддержано федерацией".

Как известно, Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане из-за скандала с допингом. Однако на Олимпийские игры могут поехать "чистые" российские спортсмены, к которым у МОК нет претензий. Однако они должны выступать не под российским, а под нейтральным флагом. Олимпийское собрание Олимпийского комитета России с этим согласилось.

Раньше не исключалось, что в случае, если хоккейная сборная России не поедет на Олимпиаду, ее заменит сборная Беларуси, которая имеет наибольший рейтинг среди сборных, не попавших в Южную Корею.