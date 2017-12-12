МВД Австрии: Взрыв на газопроводе не был терактом 12.12.2017, 19:56

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Доказательств атаки террористов в связи с происшествием на газоперекачивающей станции нет.

Управление по защите критической инфраструктуры и кибербезопасности департамента борьбы с терроризмом министерства внутренних дел Австрии утверждает, что взрыв и пожар на газовом хабе в Баумгартене не был терактом. Об этом представитель ведомства сказал в эфире телеканала ORF, передает gordonua.com.

"В настоящее время нет доказательств преднамеренной атаки. Отсутствуют основания считать, что случившееся имело террористическую подоплеку", – заявил он.

Утром 12 декабря в австрийской коммуне Вайден-ан-дер-Марх произошел взрыв на газоперекачивающей станции компании OMV. Жертвой взрыва стал один человек, 18 пострадали. Причины аварии выясняют.

Инцидент повлиял на поставки российского газа в Хорватию, Италию и Словению. Министерство экономического развития Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на газопроводе.