Варшавский музей заговорил по-белорусски 1 12.12.2017, 20:08

Музей входит в тройку самых интересных мест польской столицы.

Польский, английский, еврейский, идиш, французский, немецкий, русский, испанский, итальянский, венгерский, а от сегодняшнего дня и белорусский.

Среди аудиогидов Музея истории польских евреев, который возник в Варшаве в 2005-ом году, появился и наш родной язык, передает «Белсат».

В музее, который в прошлом году получил награду «Европейский музей года» и вошел в тройку самых интересных мест польской столицы по мнению иностранных туристов, теперь можно услышать белорусский язык.