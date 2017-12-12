Михаил Саакашвили: Я покажу, как могут умирать президенты, если нужно для дела 12.12.2017, 20:30

Михаил Саакашвили

Самые яркие заявления Саакашвили в суде.

11 декабря Печерский районный суд избирал меру пресечения лидеру "Руху нових сил" Михаилу Саакашвили и оставил его на свободе, отклонив ходатайство прокуратуры о домашнем аресте. Во время заседания и после него Саакашвили сделал несколько эмоциональных заявлений. "Гордон" собрал наиболее яркие цитаты экс-главы Одесской ОГА за вчерашний день.

Фото: ЕРА

О голодовке и зале суда:

Я объявил голодовку. Я показал, как могут жить президенты, и я покажу им, как могут умирать президенты, если нужно для дела. Это смешно и стыдно, что процесс, который вызывает интерес во всем мире, они решили провести в зале на 10 м². Вот это и есть новая Украина? Это и есть прозрачность? Эти эсбэушники, которые тут сидят, – это и есть украинский народ?

О "военном плене":

Я не считаю себя задержанным. Я – военнопленный. Я считаю себя пленником украинского олигархата, Владимира Путина и всех грязных сил, которые уничтожают Украину.

О "пользе" изолятора:

У меня стаж только три дня. У Юли – три года почти, но она замечательно выглядит... Может быть, это на пользу?

Об обмене:

От этого всего цирка Путин выигрывает, он просто хохочет. Если они докажут, что я агент ФСБ... У Путина же тоже есть украинские агенты? Какой следующий шаг? Меня надо поменять. Если я агент ФСБ, которого осудил украинский суд, то меня срочно надо обменять на украинских разведчиков. А потом, наверно, Путин передаст меня южноосетинской разведке. Представляете, какой абсурд?

О КГБ СССР:

Этим ребятам (сидящим в зале прокурорам. – прим.) очень мало лет, но они говорят точно таким же языком, это тот же совок, те же кагэбисты! Меня это очень беспокоит. Что, ничего не произошло за 30 лет в Украине? За что сражались люди, за что выходили, за что Степан Хмара сидел, за что я на его митинги бегал?

Фото: ЕРА

О связи с ФСБ РФ:

Если я фээсбэшник, надо это доказать в суде, и тогда надо поменять меня на украинских разведчиков, которые есть в России. Конечно, Путин с удовольствием поменяет меня. Докажите – и всех украинских пленных освободят. Они пришлют несколько самолетов, чтобы меня вывезти.

О мечтах Путина:

Саакашвили в тюрьме в Киеве – это лучшая мечта Владимира Путина и ФСБ. Вы не понимаете, в чем участвуете? Все, кто в этом участвует, вы и есть агенты ФСБ, вы оружие в руках врага! Только что против меня и Украины была осуществлена одна из самых блестящих операций ФСБ и Путина по задержанию злейшего врага Путина на постсоветском пространстве.

О посягательстве на частную жизнь:

Вы пользуетесь Viber? Вы преступница! Они нам рассказали, что если у вас Viber, если вы говорите по Telegram или WhatsApp, это подозрительно и вы преступник. Нам рассказали, что если вы случайно пересели из одной машины в другую, вы уже запутываете следствие. Понимаете, к чему они клонят?

О заказном убийстве:

Если вы так заботитесь о моей жизни, дайте двух охранников от государства, и меня не убьют. Но вы не вправе ограничивать мою свободу из-за того, что меня по вашим высосанным из пальца сообщениям могут ликвидировать. Кого убили – вы убийцу найти не можете. Вы допустили убийство Махаури, Вороненкова, Шеремета... Всех убили, кого русские хотели убить.

Вы держите украинцев за дураков? Я юрист, я был практикующим юристом в Нью-Йорке. То, что мы сейчас услышали, – это мировой прецедент. Нигде в мире человека не закрывают под замок с браслетом для того, чтобы его не убили. Это такой абсурд, такое издевательство, такой идиотизм, извините!

Фото: ЕРА

О следующем президенте:

Не хочу называть пофамильно, но здесь было несколько людей, готовых взять меня на поруки. С вероятностью 80% в этом зале, среди этих людей, следующий президент Украины, и это не обязательно только Юля, которую я очень люблю и уважаю. Посчитайте рейтинги, посмотрите, кто здесь был.

О том, могут ли депутаты-поручители гарантировать выполнение процессуальных обязанностей Саакашвили:

Уважаемые, вы что-то путаете. За партию "Батьківщина" голосует где-то 5–6 млн украинцев, за "Самопоміч" голосуют еще миллионы, за индивидуальных депутатов голосует огромное количество людей. За ними стоит 60–70% украинского населения. Вы говорите о бывшем премьер-министре Украины, бывшем министре обороны, владельцах очень успешных бизнесов. Как у вас язык поворачивается?.. Оказывается, вы можете обеспечить, а они нет! Какие-то два шныря, при всем уважении, могут обеспечить, а бывший премьер, бывший министр и главные кандидаты в президенты не смогут?

О "символе" Порошенко:

Они взяли меня как символ. Такой символ был у Путина – Ходорковский. Его сломали, и всех сломали. И Путин действительно подчинил олигархат. У Януковича была Юля, у Порошенко почему-то символом стал я. Как Путин переломил Ходорковского и сломал весь бизнес в России, как Янукович посадил Юлю и выиграл для себя какое-то время, точно так же Порошенко хотел показать: "Я уничтожу Саакашвили, я зачищу политическое поле".

О ближайших планах:

Я уже пятый день голодаю, кстати (Саакашвили объявил голодовку в пятницу вечером. – Прим.). Поэтому первая моя цель сейчас – поесть... Я шучу, конечно. Есть быстро нельзя, я до завтра подожду.