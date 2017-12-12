Трамп одобрил оборонный бюджет на $700 млрд 3 12.12.2017, 21:58

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Дональд Трамп

Почти $5 млрд выделено на поддержку союзников в Европе, направленную на сдерживание РФ.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018 год, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. На военные цели предусмотрено почти $700 млрд. Ранее документ поддержали обе палаты американского конгресса.

Базовый бюджет Пентагона составит $626 млрд, еще $66 млрд пойдет на поддержание военных операций США за рубежом.

В частности, $4,6 млрд предусмотрено на инициативу по поддержке союзников в Европе и странах НАТО, направленную на «сдерживание России». Из этой суммы $100 млн могут быть потрачены на повышение обороноспособности балтийских государств. Законопроект также продлевает запрет на сотрудничество с российским Минобороны и обязывает Трампа докладывать Конгрессу о любых договоренностях с Россией по ситуации в Сирии.

$350 млн предлагается выделить на военную помощь Украине. На противоракетную оборону США выделят $4,4 млрд, в том числе для защиты от угрозы со стороны КНДР. Документ предполагает увеличение денежного довольствия военнослужащих, при этом предусматривает реформу менеджмента Пентагона и сокращение бюрократического штата.

Ранее Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщил, что власти США введут новые санкции в отношении России за предполагаемое нарушение Москвой условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соответствующий пакет антироссийских ограничений уже одобрил президент Дональд Трамп. В интервью «Коммерсанту» заместитель госсекретаря США Томас Шеннон обвинил российскую сторону в нарушении договора РСМД.